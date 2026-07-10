Ali Chameneis Beisetzung im privaten Rahmen: Der geheimnisvolle neue Anführer und der Iran am Rande eines Krieges

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Die Beisetzung des ehemaligen iranischen Obersten Führers Ali Chamenei fand in Maschhad unter strengem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Abschiedszeremonien für den Anführer, der bei einem US-israelischen Luftangriff auf sein Anwesen ums Leben kam, dauerten sechs Tage. Unterdessen hat sich die Lage im Nahen Osten erneut zugespitzt, und es kam zu einem direkten Austausch militärischer Schläge zwischen den USA und dem Iran. Zamin.uz hat die wichtigsten Details dieses historischen und besorgniserregenden Prozesses zusammengefasst.

Letzte Ruhestätte: Das heilige Mausoleum und 20 Millionen Trauernde

Ali Chamenei wurde in Maschhad auf dem Gelände des Imam-Reza-Schreins beigesetzt, einer der heiligsten Stätten für schiitische Muslime. Auch Familienangehörige, die bei dem Luftangriff ums Leben kamen, wurden dort beigesetzt. Bemerkenswert ist, dass in diesem Komplex auch der ehemalige iranische Präsident Ebrahim Raisi, der 2024 bei einem Hubschrauberabsturz starb, beigesetzt wurde.

Die Trauerfeierlichkeiten fanden in mehreren Städten statt, darunter Teheran, Ghom sowie den für Schiiten heiligen Städten Nadschaf und Kerbela im Irak. Offiziellen Angaben zufolge nahmen allein an der Abschiedszeremonie in Teheran bis zu 20 Millionen Menschen teil.

Warum tritt der neue Anführer Modschtaba Chamenei nicht öffentlich auf?

Obwohl das Amt des Obersten Führers auf Ali Chameneis Sohn Modschtaba Chamenei übergegangen ist, hat er sich seit dem Luftangriff am 28. Februar kein einziges Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Auch während der Trauertage trat er nicht vor die Öffentlichkeit. Internationale Medien stellen zwei Haupttheorien für seine lange Abwesenheit auf:

Erste Theorie: Er könnte bei dem Luftangriff, bei dem sein Vater ums Leben kam, schwer verletzt worden sein, ist aber weiterhin in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen.

Zweite Theorie: Aufgrund der Gefahr eines neuen Attentats durch Israel haben die iranischen Sicherheitsdienste die öffentlichen Auftritte des neuen Anführers zum Schutz seiner Sicherheit stark eingeschränkt.

Laut der iranischen Fars Nachrichtenagentur wird der erste offizielle Auftritt des neuen Anführers am 19. Juli bei einer Gedenkfeier in Ghom erwartet. Dort soll Modschtaba Chamenei eine Rede zum Gedenken an seinen Vater halten.

Naher Osten in Flammen: Trump stoppt Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump hatte aufgrund der Trauer im Iran eine einwöchige Verhandlungspause angekündigt und eingeräumt, dass der Andrang der Menschen größer war als erwartet. Doch nur zwei Tage später stand die Situation kurz vor der Eskalation.

Chronik der militärischen Zusammenstöße: Der Iran griff mehrere Tanker in der Straße von Hormus an und begründete dies damit, dass die Schiffe ohne Abstimmung mit Teheran operierten.

Als Reaktion darauf führte die USA Luftangriffe auf küstennahe Einrichtungen der Islamischen Revolutionsgarde durch.

Der Iran wiederum startete Raketenangriffe auf amerikanische Militärstützpunkte in Bahrain und Kuwait.

Während des NATO-Gipfels in Ankara erklärte Donald Trump scharf, dass kein Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran in Kraft sei und er nicht die Absicht habe, weitere Verhandlungen mit Teheran zu führen. Dennoch erklären Vertreter der US-Regierung, dass trotz des intensiven Austauschs militärischer Schläge weiterhin geheime diplomatische Gespräche zwischen den Parteien stattfinden.