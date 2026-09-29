Ungewöhnliches „Lese-Rave“-Event in Japan findet statt (Video)

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Ungewöhnliches „Lese-Rave“-Event in Japan findet statt (Video)

In Japan fand ein ungewöhnliches Event namens JUCY BOOK RAVE statt, das sich von gewöhnlichen nächtlichen Partys unterscheidet. Anstatt zu tanzen, lasen die Teilnehmer Bücher und hörten ruhige elektronische Musik.

Die Veranstaltung fand am 26. September im Club SPREAD im Tokioter Stadtteil Shimokitazawa statt, wo der Boden mit Teppichen ausgelegt war. Die Gäste konnten ihre mitgebrachten Bücher in jeder beliebigen Position lesen – ob sitzend, liegend oder an die Wand gelehnt.

Während des Events lief hauptsächlich ruhige elektronische Musik, die zum Lesen einlud. Die Organisatoren ermöglichten es den Teilnehmern, eigene Bücher mitzubringen; zudem bestand die Möglichkeit, empfohlene Werke zu erwerben und gemeinsam mit anderen Gästen dasselbe Buch zu lesen.

Mit dem JUCY BOOK RAVE wollten die Organisatoren einen neuen Raum und eine neue Atmosphäre für das Lesen schaffen. Daher wurde es eher als experimentelle Veranstaltung beschrieben, bei der die Erfahrung des Lesens in einer Club-Umgebung im Vordergrund stand, anstatt eines gewöhnlichen Buchclubs.

JUCY BOOK RAVESPREAD ClubTokioJapanLesen
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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