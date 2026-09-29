Student stößt beim Graben in Belgien auf Goldschatz im Wert von 9 Millionen Euro

Ein 18-jähriger Student, der in Belgien einfache Bauarbeiten verrichtete, stieß unerwartet auf einen Goldschatz im Wert von etwa 9 Millionen Euro. Dies berichtete die BBC.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei in der Stadt Sint-Gillis-Dendermonde. Der Student namens Kobe hob während seines Sommerjobs einen Graben für ein neues Abwassersystem aus. Während der Arbeit entdeckte er gemeinsam mit seinen Kollegen im Boden versteckte Wertgegenstände.

Zunächst hielten die Arbeiter die Fundstücke für gewöhnliche Münzen. Doch als sie die Grabungen fortsetzten, stießen sie auf einen Schatz, der aus Goldmünzen, Goldstücken und nummerierten Goldbarren bestand.

Es stellte sich heraus, dass der Schatz in einem Sack versteckt und in einer zugemauerten Wand im Keller einer Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Villa eingemauert war. Das Gebäude gehörte Teofil Van Asse, dem Eigentümer der örtlichen Brauerei.

Der Gesamtwert des Fundes wird auf etwa 9 Millionen Euro geschätzt. Nachdem die Arbeiter den Schatz entdeckt hatten, informierten sie umgehend die zuständigen Behörden. Das Gold wurde inzwischen an einen sicheren Ort gebracht, während Experten die Herkunft und den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln.

Die Behörden vermuten, dass der Schatz absichtlich versteckt wurde. Bis die Frage der Eigentumsverhältnisse geklärt ist, wird das rechtliche Verfahren bezüglich des Fundes fortgesetzt.