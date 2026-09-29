Hat Iran einer wichtigen Bedingung zugestimmt? Medien berichten

Es wurde berichtet, dass Iran im Austausch für eine Lockerung der Sanktionen der Einstellung der Urananreicherung zugestimmt habe. Dies berichtete der Fernsehsender Al Hadath unter Berufung auf eigene Quellen. Später wies jedoch der iranische Fernsehsender Press TV unter Berufung auf eine Quelle in der Regierung des Landes diese Information zurück.

Es wurde mitgeteilt, dass Vermittler, die an der Organisation indirekter Verhandlungen zwischen den USA und Iran beteiligt sind, von Teheran bestimmte Zugeständnisse bei seinem Atomprogramm gefordert hätten. Sie versuchten, eine Einigung zwischen den Parteien zu erleichtern.

Gleichzeitig erklärte die Quelle von Press TV, dass Iran derzeit keine Verhandlungen über sein Atomprogramm führe. Er betonte, dass sich Teherans Position in dieser Angelegenheit nicht geändert habe und der von Al Hadath verbreitete Bericht nicht der Wahrheit entspreche. Das Dementi der offiziellen iranischen Quelle zeigt, dass die Nachricht bisher nicht bestätigt wurde.

Zur Information: Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hatte vor der Verbreitung dieser Nachrichten erklärt, dass der einzige Weg aus der bestehenden Sackgasse in den Beziehungen zu den USA Verhandlungen seien. In den letzten Tagen wurde zudem berichtet, dass Vertreter der USA und Irans über Vermittler separate Gespräche geführt hätten.

US-Präsident Donald Trump erklärte hingegen, dass neue Verhandlungen mit Iran möglich seien. Seiner Aussage nach sei Teheran an einer Einigung interessiert, doch die von der iranischen Seite vorgeschlagenen Bedingungen würden Washington nicht zufriedenstellen. Trump hatte zuvor einen Vorschlag Irans zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus und zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen abgelehnt, deutete später jedoch an, dass neue Verhandlungen stattfinden könnten.

Zur Erinnerung: Zuvor hatte The Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte geschrieben, dass Trump einen Friedensvorschlag Irans abgelehnt habe, der die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Einstellung der Kämpfe in der Region innerhalb von sieben Tagen vorsah. Dem Vorschlag der iranischen Seite zufolge sollte die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder geöffnet und die Atomverhandlungen wieder aufgenommen werden, sofern die USA die Sanktionen lockern, die Seeblockade aufheben und einen Waffenstillstand einhalten.

Bisher ist die Information, dass Iran der Einstellung der Urananreicherung zugestimmt habe, offiziell nicht bestätigt. Im Gegenteil, eine iranische Quelle hat diesen Bericht offen zurückgewiesen.