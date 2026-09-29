Neue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben

·11·Technologie
Neue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben

Am 29. September wurden die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Geräte sind in eSIM+eSIM- sowie SIM+eSIM-Versionen mit verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben erhältlich.

eSIM+eSIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1.899 Dollar
• Silver — 1.959 Dollar
• Glacier — 1.959 Dollar
• Burgundy — 1.969 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 Dollar
• Silver — 2.179 Dollar
• Glacier — 2.199 Dollar
• Burgundy — 2.249 Dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 Dollar.

SIM+eSIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1.999 Dollar
• Black — 2.029 Dollar
• Silver — 2.029 Dollar
• Burgundy — 2.059 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 Dollar.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 Dollar.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Preise der Smartphones täglich ändern können.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphone
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 18 Preise bekannt: Neue Pro-Modelle werden teureriPhone 18 Preise bekannt: Neue Pro-Modelle werden teurer13 September 01:41iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändertiPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändertGestern 13:53Einige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne NetzempfangEinige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne Netzempfang26 September 14:52iPhone 18 Pro Max Innenleben: Kupfer-Pad und riesige KameraiPhone 18 Pro Max Innenleben: Kupfer-Pad und riesige Kamera20 September 22:53Spezialmodus für den Akku des iPhone 18 Pro Max eingeführtSpezialmodus für den Akku des iPhone 18 Pro Max eingeführt19 September 20:28iPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-FlaggschiffeiPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-Flaggschiffe18 September 13:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt