Neue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Am 29. September wurden die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Geräte sind in eSIM+eSIM- sowie SIM+eSIM-Versionen mit verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben erhältlich.
eSIM+eSIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.899 Dollar
• Silver — 1.959 Dollar
• Glacier — 1.959 Dollar
• Burgundy — 1.969 Dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.199 Dollar
• Silver — 2.179 Dollar
• Glacier — 2.199 Dollar
• Burgundy — 2.249 Dollar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 Dollar.
SIM+eSIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1.999 Dollar
• Black — 2.029 Dollar
• Silver — 2.029 Dollar
• Burgundy — 2.059 Dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 Dollar.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 Dollar.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Preise der Smartphones täglich ändern können.
Kommentare 0
…