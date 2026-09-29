Francesco Totti: Ich halte meine Form zwischen 2001 und 2008 für eine Schande

Die Roma-Legende Francesco Totti teilte im neuesten Teil eines großen Interviews vor seinem Geburtstag Einblicke in die schwierigsten Phasen seiner Karriere, internationale Triumphe und persönliche Erinnerungen. Wie GOAL.com unter Berufung auf den Corriere dello Sport berichtet, sprach der ehemalige Kapitän offen über seine Spielform und seine Erfolge. Dies berichtet Goal.com .

Während des Gesprächs äußerte sich Totti sehr kritisch über seine Leistung zwischen 2001 und 2008 und betonte, dass er sich in diesem Zeitraum in einem „beschämenden“ Zustand befunden habe. Er erinnerte jedoch daran, dass er genau in diesen Jahren mit der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Der ehemalige Stürmer deutete an, dass die Nationalmannschaft ohne seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2006 nicht hätte Meister werden können.

Weltmeisterschaft und die Auswirkungen der Verletzung

Laut Francesco Totti reiste er zur Weltmeisterschaft in Deutschland mit nur 40-50 Prozent Leistungsfähigkeit, während einer schwierigen Genesungsphase nach einer Verletzung. Dennoch waren seine Bewegungen und sein Beitrag auf dem Platz entscheidend für den Gesamtsieg der Mannschaft. Hätte er sich nur auf einen Serie-A-Titel, zwei italienische Pokalsiege und Supercups sowie den Goldenen Schuh beschränkt, wäre er nie über den römischen Kreis hinausgewachsen, aber die Weltmeisterschaft hat seine Geschichte völlig verändert.

Als er über die Teamkollegen sprach, mit denen er sich während seiner Karriere am besten verstand, nannte der ehemalige Kapitän besonders Antonio Cassano und Vincent Candela. Er erinnerte sich an eine herzliche Beziehung zu Cassano sowohl auf als auch außerhalb des Platzes und merkte an, dass er sich besonders um Vincent Candela kümmerte, als dieser aus Frankreich nach Rom kam, da er die Sprache nicht beherrschte. Tottis Meinung nach zeigt sich das wahre Gesicht eines Spielers während der 90 Spielminuten.

Unsterbliche Aufmerksamkeit in Rom

Totti erklärte, dass er es keineswegs bereue, seine gesamte Fußballkarriere in einem einzigen Trikot – dem der Roma – beendet zu haben. Er betonte, dass die Liebe und Popularität, die ihm in Rom entgegengebracht werden, auch nach seinem Rücktritt nicht abgenommen, sondern sogar zugenommen haben. Er erkannte an, dass die Treue zu einem Verein und die aufrichtige Liebe zu den Fans das Fundament seiner fünfundzwanzigjährigen Geschichte waren.

Während des Interviews sprach Totti über seine Vorliebe für Vorlagen und merkte an, dass ihm das Passen des Balls wichtiger erschien als das Toreschießen, bevor Spalletti ihn auf die Position des Mittelstürmers versetzte. Er betonte auch, dass er es bedauere, nie im selben Team wie der legendäre brasilianische Stürmer Ronaldo gespielt zu haben.