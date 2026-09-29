Hunderte Haie könnten nach Wal-Kadaver an die Küste kommen

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Hunderte Haie könnten nach Wal-Kadaver an die Küste kommen

Am 28. September wurde der Kadaver eines etwa 20 Fuß langen Buckelwals an den City Beach in Perth, Australien, gespült. Kurz darauf näherten sich große Weiße Haie der Küste, angelockt durch den Geruch.

Der britische Naturfotograf Tom Kavanagh filmte zwei Weiße Haie, die in flachen Gewässern kreisten. Der 36-jährige Fotograf berichtete, dass sich aufgrund des Feiertags viele Menschen am Strand versammelt hatten, um die Wildtiere zu beobachten.

Surf Life Saving WA erhielt gegen 7:30 Uhr die Meldung über den Wal. Laut Gemma Sharp, Leiterin von Whale Watch Western Australia, hatten sich bereits im Meer Haie, darunter ein großer Tigerhai, an dem Kadaver gelabt. Sie betonte, dass selbst nach der Bergung des Kadavers Gerüche und Öle im Sand verbleiben und noch lange Zeit Hunderte Haie anlocken könnten.

Der Westpac-Rettungshubschrauber bestätigte die Anwesenheit mehrerer Weißer Haie in der Gegend. Später sichteten Rettungskräfte etwa 15 Meter vor der Küste drei große Weiße Haie mit einer Länge von fast 13 Fuß.

Daraufhin ließ der Bürgermeister von Cambridge den Strand zwischen Swanbourne und Floreat sperren. Anwohnern und Touristen wurde geraten, nicht ins Wasser zu gehen und auch ihre Hunde nicht in das Gebiet zu bringen. Es ist geplant, den Walkadaver mit einem Spezialfahrzeug abzutransportieren und auf einer Mülldeponie zu entsorgen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem am 18. September der 63-jährige Greg O'Neill am Sorrento Beach bei einem Angriff eines Großen Weißen Hais ums Leben gekommen war. Zudem filmte Kavanagh in der Nähe des Scarborough Beach einen Bronzehai, während sich zu diesem Zeitpunkt noch einige Schwimmer und Surfer im Wasser befanden.

PerthCity BeachTom KavanaghWhale Watch Western AustraliaHaie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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