Während hochrangiger Verhandlungen in Minsk lud der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko usbekische Staatsbürger, insbesondere Familien, dazu ein, nach Belarus zu ziehen, um dort zu leben und zu arbeiten. Aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs im Land wird versprochen, dass alle sozialen Rahmenbedingungen für Zuwanderer geschaffen werden. Zamin.uz liefert Details zu dieser Erklärung.

„Wir möchten, dass Usbeken hier leben“

Alexander Lukaschenko betonte, dass Belarus derzeit einen großen Bedarf an fleißigen und qualifizierten Fachkräften habe. Aus diesem Grund lud er usbekische Staatsbürger dazu ein, nicht nur vorübergehend zu arbeiten, sondern mit ihren Familien umzuziehen und sich dauerhaft im Land niederzulassen. Für Zuwanderer werden Wohnraum sowie Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung garantiert.

Aus der Erklärung von Alexander Lukaschenko: „Wir möchten, dass Usbeken mit ihren Familien nach Belarus kommen und hier leben. Bei Bedarf erhalten sie auch Unterstützung in den Bereichen Gesundheitswesen und Bildung. Hier gibt es Möglichkeiten zu arbeiten und sich zu entwickeln.“

Wasser- und Landfragen: Wie lassen sich die Interessen beider Länder vereinbaren?

In seiner Rede verglich der belarussische Staatschef auch das natürliche Potenzial beider Länder und ging auf unerwartete Aspekte ein:

Die Situation in Usbekistan: Derzeit ist die Frage der Wasserressourcen und des Landes für Usbekistan von sehr aktueller Bedeutung.

Möglichkeiten in Belarus: In Belarus sind die Möglichkeiten in dieser Hinsicht (Wasser- und Landressourcen) weitaus größer und umfassender, was dazu dient, die Interessen beider Länder in Einklang zu bringen.

Der Vertrauensfaktor: Der historische Respekt und das Vertrauen zwischen den beiden Völkern können als solides Fundament dienen, um Arbeitsmigration und wirtschaftliche Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zu heben.

Einladung im Rahmen eines offiziellen Besuchs

Diese Erklärungen fielen während des offiziellen Besuchs des usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew in Belarus am 8. und 9. Juli. Zum Abschluss der Verhandlungen behandelten die Staatschefs beider Länder nicht nur Migrations- und Sozialfragen, sondern auch viele vielversprechende Bereiche, unterzeichneten eine Erklärung zur Aufnahme strategischer Partnerschaftsbeziehungen und tauschten eine Reihe wichtiger bilateraler Dokumente aus.