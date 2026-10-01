275 Priester missbrauchten 944 Kinder in den USA

Es wurde aufgedeckt, dass 275 Priester in drei katholischen Diözesen im US-Bundesstaat Massachusetts 944 Kinder sexuell missbraucht haben. Dies wurde in einem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates bekannt gegeben.

Die Untersuchung umfasste die Diözesen Fall River, Springfield und Worcester. Die meisten der im Bericht aufgeführten Fälle ereigneten sich vor 2002.

Generalstaatsanwältin Andrea Joy Campbell erklärte, dass die Führung der Diözesen seit Jahren von dem Missbrauch durch Priester gewusst habe. In einigen Fällen wurde betont, dass der Schutz des Rufs der Kirche über die Sicherheit der Kinder gestellt wurde.

Die Untersuchung begann im Jahr 2019. Während der Ermittlungen kontaktierte die Staatsanwaltschaft dreimal lokale Staatsanwälte, was in einem Fall zur Anklageerhebung in der Diözese Worcester führte. In anderen Fällen wurde keine Strafverfolgung eingeleitet, da die Verjährungsfrist abgelaufen war oder die Tat zum damaligen Zeitpunkt nicht als Straftat galt.

Die Leiter der drei Diözesen entschuldigten sich bei den Opfern und erklärten, dass Maßnahmen zur Stärkung der Kindersicherheit und zur Verbesserung bestehender Verfahren ergriffen werden.

Die Generalstaatsanwältin forderte Gesetzesänderungen, um Opfern von sexuellem Missbrauch in der Kindheit die Einreichung von Zivilklagen zu erleichtern.