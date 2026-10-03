Elon Musk hat sich von der Mutter seiner 4 Kinder getrennt

Es wurde berichtet, dass der amerikanische Milliardär Elon Musk seine Beziehung zu Shivon Zilis, einer der Führungskräfte von Neuralink und Mutter seiner Kinder, beendet hat.

Zilis gab dies auf ihrem Profil im sozialen Netzwerk X bekannt. Sie drückte ihre Dankbarkeit für ihre Kinder aus und äußerte die Hoffnung, dass sie und Musk weiterhin gute Freunde bleiben und ihre Kinder gemeinsam erziehen werden.

Shivon Zilis schrieb zudem, dass diese Entscheidung für sie schwer sei. Sie wünschte Musk alles Gute für seine Zukunft.

Interessanterweise schrieb Zilis, dass zwischen ihnen kurz vor dem Ende der Beziehung noch ein herzlicher Austausch stattgefunden habe. Sie zeigte sogar ihre letzten Nachrichten mit Musk öffentlich.

In diesen Nachrichten ist zu sehen, wie Musk Zilis seine Liebe gesteht und bedauert, sie nicht zum Abendessen im Weißen Haus eingeladen zu haben. Doch nur wenige Tage später beendete das Paar seine Beziehung.

Musk hat sich bisher nicht offiziell zu diesem Vorfall geäußert. Gleichzeitig wird berichtet, dass der Unternehmer Zilis auf dem Netzwerk X entfolgt ist.

Berichten zufolge steht das Privatleben von Elon Musk seit vielen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Er hat Kinder aus seiner Ehe mit seiner ersten Frau Justine Wilson. Später war er zweimal mit der Schauspielerin Talulah Riley verheiratet.

Musk war auch mit der kanadischen Sängerin Grimes liiert, mit der er drei Kinder hat. Aus seiner Beziehung mit Shivon Zilis sind ebenfalls mehrere Kinder hervorgegangen.

Somit hat die neue Veränderung in Musks Privatleben erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen.