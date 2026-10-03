Elon Musk hat sich von der Mutter seiner 4 Kinder getrennt

·5·Welt
Elon Musk hat sich von der Mutter seiner 4 Kinder getrennt

Es wurde berichtet, dass der amerikanische Milliardär Elon Musk seine Beziehung zu Shivon Zilis, einer der Führungskräfte von Neuralink und Mutter seiner Kinder, beendet hat.

Zilis gab dies auf ihrem Profil im sozialen Netzwerk X bekannt. Sie drückte ihre Dankbarkeit für ihre Kinder aus und äußerte die Hoffnung, dass sie und Musk weiterhin gute Freunde bleiben und ihre Kinder gemeinsam erziehen werden.

Shivon Zilis schrieb zudem, dass diese Entscheidung für sie schwer sei. Sie wünschte Musk alles Gute für seine Zukunft.

Interessanterweise schrieb Zilis, dass zwischen ihnen kurz vor dem Ende der Beziehung noch ein herzlicher Austausch stattgefunden habe. Sie zeigte sogar ihre letzten Nachrichten mit Musk öffentlich.

Elon Musk hat sich von der Mutter seiner 4 Kinder getrennt

In diesen Nachrichten ist zu sehen, wie Musk Zilis seine Liebe gesteht und bedauert, sie nicht zum Abendessen im Weißen Haus eingeladen zu haben. Doch nur wenige Tage später beendete das Paar seine Beziehung.

Musk hat sich bisher nicht offiziell zu diesem Vorfall geäußert. Gleichzeitig wird berichtet, dass der Unternehmer Zilis auf dem Netzwerk X entfolgt ist.

Berichten zufolge steht das Privatleben von Elon Musk seit vielen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Er hat Kinder aus seiner Ehe mit seiner ersten Frau Justine Wilson. Später war er zweimal mit der Schauspielerin Talulah Riley verheiratet.

Musk war auch mit der kanadischen Sängerin Grimes liiert, mit der er drei Kinder hat. Aus seiner Beziehung mit Shivon Zilis sind ebenfalls mehrere Kinder hervorgegangen.

Somit hat die neue Veränderung in Musks Privatleben erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen.

Elon MuskShivon ZilisNeuralinkProminenteTrennung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Revolutionärer Schritt bei Neuralink-Hirnimplantationen: Chirurgie jetzt sichererRevolutionärer Schritt bei Neuralink-Hirnimplantationen: Chirurgie jetzt sicherer1 Juli 12:26Elon Musk will Gelähmten mit Neuralink und Optimus wieder auf die Beine helfenElon Musk will Gelähmten mit Neuralink und Optimus wieder auf die Beine helfen2 Juli 13:28Elon Musk erklärt, warum das Neuralink-Projekt für die Symbiose von Mensch und KI wichtig istElon Musk erklärt, warum das Neuralink-Projekt für die Symbiose von Mensch und KI wichtig ist30 Juni 19:25Elon Musk: Neuralink ermöglicht bis 2026 direkten Gedankenaustausch zwischen MenschenElon Musk: Neuralink ermöglicht bis 2026 direkten Gedankenaustausch zwischen Menschen25 Juni 15:25Neurotechnologie-Revolution: Hirnimplantate ziehen vom Labor in die Praxis umNeurotechnologie-Revolution: Hirnimplantate ziehen vom Labor in die Praxis um23 Juni 01:26Großbritannien untersucht Musks Beiträge als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“Großbritannien untersucht Musks Beiträge als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“17 September 15:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten