Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat einen bedeutenden technologischen Durchbruch beim Einsetzen seiner Gehirnchips bekannt gegeben. Die Spezialisten des Unternehmens haben erfolgreich eine Methode getestet, Elektroden einzuführen, ohne die harte Hirnhaut zu schneiden (ohne Durotomie-Eingriff). Es wird erwartet, dass diese Neuerung die Sicherheit und Effizienz im Bereich der Neurotechnologie auf eine neue Stufe hebt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Rahmen klinischer Studien im letzten Monat haben Neuralink-Chirurgen erstmals Elektrodenfäden direkt durch die Großhirnrinde geführt. In früheren Operationen war es erforderlich, die schützende Schicht des Gehirns, die Dura Mater, mit einem Skalpell zu schneiden. Der Verzicht auf diesen Prozess verkürzt die Operationszeit und senkt gleichzeitig das Infektionsrisiko erheblich.

Gehirnschutz bleibt intakt

Neuralink-Ingenieure betonen, dass die Dura Mater als eine Art "Panzer" fungiert. Sie ist eine sehr starke Membran, die das Hirngewebe vor äußeren Einflüssen schützt. Mit der neuen Methode bleibt die Integrität dieser Schutzschicht erhalten, was den Genesungsprozess des Patienten nach der Operation beschleunigt.

Laut ixbt.com ebnet diese Technologie den Weg für die Popularisierung und breite Anwendung des Neuralink-Projekts. Der Wegfall der Durotomie ermöglicht eine weitere Standardisierung und Reproduzierbarkeit des chirurgischen Eingriffs. Dies könnte in Zukunft ein entscheidender Faktor bei der Implantation dieser Chips für Tausende oder sogar Millionen bedürftiger Menschen sein.

Integration von Mensch und AI

Nach Ansicht von Elon Musk ist Neuralink nicht nur für medizinische Zwecke, sondern auch zur Steigerung des intellektuellen Potenzials der Menschheit notwendig. Er betont immer wieder, dass die menschliche Datenübertragungsgeschwindigkeit (über Sprache oder Tippen) viel niedriger ist als die Geschwindigkeit der Aufnahme visueller Informationen. Gehirnchips dienen dazu, diesen "Kommunikationskanal" zu erweitern.

Auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Obwohl solche Operationen in unserem Land derzeit nicht durchgeführt werden, könnte das globale Wachstum der Neurotechnologie in Zukunft neue Behandlungsmethoden für lokale Patienten bieten, die an Lähmungen oder neurologischen Erkrankungen leiden.

Neuralink arbeitet derzeit weiter an der Verfeinerung seiner Geräte, um eine noch harmonischere Zusammenarbeit mit dem menschlichen Gehirn zu gewährleisten. Die neue chirurgische Methode ist einer der größten Schritte, um diese komplexe Technologie in einen einfachen medizinischen Eingriff zu verwandeln.