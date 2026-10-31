Mask stellt Gerät vor, das blinden Menschen das Sehen ermöglicht

·9·Technologie
Mask stellt Gerät vor, das blinden Menschen das Sehen ermöglicht

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat das Gerät Blindsight entwickelt, das Menschen helfen soll, die ihr Sehvermögen verloren haben oder blind geboren wurden. Laut Musk ist das Gerät technisch bereit; nun muss die Genehmigung der zuständigen Behörden für Tests am Menschen eingeholt werden. Dies teilte er am 30. Oktober auf X mit.

Blindsight ist darauf ausgelegt, Bilder, die über eine spezielle Kamera aufgenommen wurden, direkt an den visuellen Kortex, den für das Sehen verantwortlichen Teil des Gehirns, zu übertragen. Dabei umgeht das Gerät geschädigte Augen sowie Sehnerven und leitet visuelle Informationen direkt an das Gehirn weiter.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat dem Gerät im September 2024 den Status „Breakthrough Device“ verliehen. Dieser Status dient dazu, den Prüf- und Zulassungsprozess der Technologie zu beschleunigen, bedeutet jedoch nicht, dass deren Sicherheit und Wirksamkeit bereits bestätigt sind.

Bisher wurde das Gerät noch nicht am Menschen getestet. Neuralink gab an, Experimente an Tieren durchgeführt zu haben, und berichtete, dass Mitte 2025 einer der Affen bereits seit drei Jahren mit dem Implantat lebt.

Musk erwähnte auch die Telepathy-Technologie des Unternehmens. Sie ermöglicht es gelähmten Menschen, Computer allein durch Gehirnsignale zu steuern. In Zukunft ist geplant, Gehirnsignale an die Gliedmaßen zu übertragen, um Patienten mit eingeschränkter Mobilität zu helfen.

NeuralinkElon MuskBlindsightFDAMedizintechnik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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