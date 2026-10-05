Dinner im Weißen Haus und ein mysteriöses Ende: Shivon Zilis gibt Trennung von Elon Musk bekannt

Im Privatleben des reichsten Mannes der Welt, Milliardär und Erfinder Elon Musk, hat sich eine weitere unerwartete und aufsehenerregende Wendung vollzogen. Die Top-Managerin von Neuralink, dem von Musk gegründeten Unternehmen für Gehirn-Chips, und Mutter von vier Kindern des Milliardärs, Shivon Zilis gab bekannt, dass ihre familiäre Beziehung endgültig beendet ist.

Wie Zilis enthüllte, wurde diese drastische Entscheidung auf Initiative von Elon Musk getroffen, was für sie ein völlig unerwarteter Schlag war.

„Das trifft mich schwer“: Zilis’ Abschiedsbotschaft

Shivon Zilis hinterließ auf ihrem offiziellen Profil im Netzwerk X (ehemals Twitter) eine aufrichtige und schmerzliche Erklärung:

„Ich bin unendlich dankbar für unsere Kinder. Sie machen jeden Tag meines Lebens zum glücklichsten! Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir auch in Zukunft gute Freunde und fürsorgliche Eltern für unsere Kinder bleiben, und bitte darum, dies zu respektieren. Was geschehen ist, trifft mich sehr schwer, aber ich werde mich immer um ‚I‘ (Elon) sorgen und wünsche ihm in jeder Sekunde, dass er glücklich ist. Viel Glück, Elon. Dass ein Mensch wie du auf dieser Welt existiert, ist ein großes Glück für die Menschheit.“

Letzte Nachrichten enthüllt: Noch vor wenigen Tagen gab es Liebesbekundungen

Screenshots privater Nachrichten, die Zilis veröffentlichte, bestätigen, dass sich die Beziehung des Paares unerwartet abgekühlt hat:

„Ich liebe dich auch“: Nur wenige Tage vor der Trennung schrieb Musk seiner Partnerin liebevolle SMS-Nachrichten;

Abendessen im Weißen Haus: In den Nachrichten betonte der Milliardär, dass er es zutiefst bedauere, Zilis nicht zu einem offiziellen Abendessen im Amtssitz des US-Präsidenten, dem Weißen Haus, eingeladen zu haben;

Plötzlich gerissene Bande: Kurze Zeit später traf der Milliardär einseitig die Entscheidung, die Verbindung vollständig abzubrechen.

Musk schweigt und entfolgt im Netzwerk

Elon Musk selbst hat bisher keine offizielle Stellungnahme zur Trennung abgegeben. Internetnutzer bemerkten jedoch, dass der Milliardär Shivon Zilis in seinem sozialen Netzwerk offiziell entfolgt ist.

Das schnelle und mysteriöse Ende der Beziehung zwischen Musk und Zilis, die als eines der mächtigsten Paare der Tech-Welt galten, hat sich zum meistdiskutierten privaten Drama in den globalen Medien und im Silicon Valley entwickelt.