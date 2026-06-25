Elon Musk: Neuralink ermöglicht bis 2026 direkten Gedankenaustausch zwischen Menschen

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Elon Musk: Neuralink ermöglicht bis 2026 direkten Gedankenaustausch zwischen Menschen

Neuralink, gegründet von Elon Musk, bereitet sich darauf vor, eine der revolutionärsten Technologien der Menschheitsgeschichte zu demonstrieren — den direkten Datenaustausch über Gehirnimplantate. Laut Musks neuester Aussage könnten Menschen bis 2026 in der Lage sein, allein durch Gedanken zu kommunizieren, ohne Sprache, Text oder Gesten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese Technologie basiert auf dem Prinzip der "Gehirn-Computer-Schnittstelle", die darauf abzielt, Signale des menschlichen Bewusstseins in digitale Daten umzuwandeln und an das Gehirn einer anderen Person zu übertragen. Yun-Ta Tsai, ein AI-Ingenieur bei Tesla, bezeichnet diesen Prozess als eine neue evolutionäre Stufe der Kommunikation. Seiner Meinung nach ist der derzeitige Informationsaustausch zwischen Menschen aufgrund von Sprachbarrieren und langsamen Übertragungsgeschwindigkeiten sehr ineffizient.

Die Zukunft der Telepathie und digitalen Kommunikation

Experten erklären, dass ein Mensch bei der traditionellen Kommunikation seine Gedanken in Worte umwandeln (kodieren) muss, während das Gegenüber diese hört und verarbeitet (dekodiert). Dieser Prozess erfordert viel Zeit und Energie. Die von Neuralink angebotene Lösung umgeht diese Schritte und ermöglicht den direkten Austausch von Gedanken im "latenten Raum". In der Praxis ist dies eine reale Version der Telepathie aus Science-Fiction-Filmen.

Berichten zufolge hat Neuralink bereits im letzten Jahr die Marken "Telepathy" und "Telekinesis" für seine Gehirnimplantate angemeldet. Während diese Geräte derzeit primär dazu dienen, gelähmten Menschen die Steuerung von Computern und Smartphones durch Gedankenkraft zu ermöglichen, wird eine Erweiterung ihrer Funktionalität in der Zukunft erwartet.

Auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Während sich die Neurotechnologie und AI im Land noch entwickeln, könnten solche globalen Veränderungen in Zukunft das Format von Bildung, Medizin und digitalen Dienstleistungen vollständig verändern. Insbesondere bei der Integration von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft wird diese Technologie eine unvergleichliche Rolle spielen.

Solche Technologien werfen jedoch nicht nur technische, sondern auch ernsthafte ethische und Sicherheitsfragen auf. Probleme wie die Unantastbarkeit menschlicher Gedanken, der Schutz personenbezogener Daten und das Risiko externer Eingriffe in das Gehirn werden derzeit unter Wissenschaftlern und Juristen hitzig diskutiert. Dennoch hat Elon Musk das Jahr 2026 als Beginn einer neuen Ära für die Menschheit markiert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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