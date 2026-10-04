Riesiger 6-Meter-Walhai an der Küste Kolumbiens verendet

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Riesiger 6-Meter-Walhai an der Küste Kolumbiens verendet

An der kolumbianischen Pazifikküste ist ein fast 6 Meter langer Walhai verendet, nachdem er an den Strand gespült wurde.

Der Walhai (Rhincodon typus), der als größter Fisch der Welt gilt, wurde am Mittwochmorgen, dem 30. September, leblos an einem abgelegenen Strand in der Region Nabuga gefunden. Das riesige Tier, dessen Länge der eines kleinen Bootes entsprach, lebte zum Zeitpunkt des Auffindens noch.

Die Anwohner versuchten, dem Hai zu helfen. Dorfbewohner gossen Meerwasser über seinen Körper und versuchten, ihn mit Booten von der Sandbank, auf der er festsaß, zurück ins Wasser zu ziehen. Die Außenbordmotoren der Boote waren jedoch nicht stark genug, um das riesige Tier zu bewegen.

Als die Umweltschutzbehörden den Strand von Nabuga erreichten, war der Walhai bereits verendet.

Codechocó, die regionale Umweltorganisation im nördlichen Pazifikgebiet Kolumbiens, aktivierte umgehend das Protokoll für gestrandete oder in Not geratene Meerestiere.

Einheiten der Küstenwache, Vertreter der Lokalbehörden und Umweltorganisationen wurden zum Fundort entsandt. Die Rettungsarbeiten wurden jedoch durch schlechte Telefonverbindungen, die schwierige geografische Lage und die notwendige, etwa anderthalbstündige Bootsfahrt von der Stadt aus verzögert.

Kari Sánchez Minota, stellvertretende Direktorin von Codechocó, teilte mit, dass das Tier bei Ankunft der Experten bereits tot war und der Prozess der ordnungsgemäßen Entsorgung des Kadavers sofort eingeleitet wurde.

Später gab die Expertin bekannt, dass Proben von dem Meerestier entnommen wurden. Grund dafür ist, dass die Strandung des Walhais nicht mit der üblichen Migrationssaison dieser Art übereinstimmt.

„Dies ist nicht die Migrationssaison für diese Art. Deshalb müssen wir feststellen, was den Tod dieses Tieres verursacht hat“, sagte Sánchez Minota.

Im Rahmen der Untersuchungen wird geprüft, ob Verletzungen am Körper des Hais, Krankheiten, das Verfangen in Fischereiausrüstung oder schwierige natürliche Bedingungen im Meer zu seinem Tod geführt haben.

Menschen haben sich um den gestrandeten riesigen Walhai versammelt.

In der Erklärung von Codechocó wurde betont, wie wichtig die Probenentnahme sei, da die Strandung des Walhais außerhalb der für diese Region typischen Saison erfolgte.

Normalerweise kommen Walhaie im Frühjahr an diese Küsten Kolumbiens, um sich von Plankton und kleinen Fischen zu ernähren. Auf hoher See sind sie auch zu anderen Jahreszeiten anzutreffen. Das Auffinden eines solchen Tieres in Küstennähe Ende September ist jedoch ungewöhnlich.

In einem Video, das am Fundort aufgenommen und in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, äußerte ein Anwohner seine Besorgnis. Er erklärte, dass die Bewohner von Nabuga nicht wussten, wie sie den riesigen Walhai befreien sollten, und die Behörden um Hilfe baten.

Die Anwohner versuchten, das Tier zu bewegen, doch die Bootsmotoren waren nicht leistungsstark genug. Daher wurde ein stärkerer Motor benötigt, um ihn vom Strand zu ziehen.

Wie Need To Know berichtet, haben die zuständigen Stellen mit der Beseitigung des Kadavers begonnen, um Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung und Umweltverschmutzungen zu vermeiden.

Sánchez Minota riet der lokalen Bevölkerung, gestrandete Meerestiere nicht mit bloßen Händen zu berühren. Sie betonte, dass Meerestiere Parasiten tragen könnten, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen könnten.

Derzeit arbeiten Experten daran, die Ursache für die Strandung des Walhais und die Faktoren, die zu seinem Tod beigetragen haben, zu ermitteln.

Walhaie sind filtrierende Meerestiere und gelten als die größten Fische der Erde. Ausgewachsene Exemplare können eine Länge von 12 bis 20 Metern und ein Gewicht von etwa 20 Tonnen erreichen.

Diese Art steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN).

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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