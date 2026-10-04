Frau macht Kaffeekonsum ihres Mannes für die dunkle Hautfarbe ihres Kindes verantwortlich

In den USA verbreitete sich die Nachricht über eine Frau, die eine bizarre Ausrede erfand, um ihren Ehebruch zu vertuschen. Sie behauptete, dass der dunklere Hautton ihres Kindes, das von ihrem weißhäutigen Ehemann stammt, auf dessen hohen Kaffeekonsum zurückzuführen sei.

Wie die Publikation „An-Nahar“ berichtet, warf das Aussehen des Kindes nach der Geburt Fragen bei den Eltern auf. Daraufhin erklärte die 22-jährige Frau, dass der häufige Konsum von starkem Espresso durch ihren Ehemann die Ursache für die Hautfarbe des Babys sei.

Der Ehemann fragte seine Frau, ob es eine andere Person in ihrer Beziehung gegeben habe. Die Frau bestritt dies jedoch vehement.

Das Interessanteste daran ist, dass der Mann der Erklärung seiner Frau Glauben schenkte. Er war der Meinung, dass sein Kaffeekonsum tatsächlich einen Einfluss auf die Hautfarbe seines Kindes gehabt haben könnte.

Auf diese Weise gelang es der Frau, ihrem Ehemann eine ungewöhnliche Begründung glaubhaft zu vermitteln. Es gibt jedoch keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass Kaffeekonsum die Hautfarbe eines Kindes auf diese Weise verändern kann.

Die Nachricht über den Vorfall löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus.