Die letzte Umarmung einer Palästinenserin: Ein schweres Schicksal hinter dem Olivenbaum

Ein im Westjordanland aufgenommener Moment hat erneut den Schmerz eines ganzen Volkes in Bezug auf sein Land und seine Lebensgrundlage verdeutlicht. Eine Palästinenserin umarmte ein letztes Mal einen Olivenbaum auf ihrem Land und sah unter Tränen zu, wie er zerstört wurde.

Der Vorfall ereignete sich im Gebiet Arraba, südlich der Stadt Dschenin, in der Nähe der Straße, die die Städte Arraba und Ya'bad verbindet. Lokalen Quellen zufolge begann israelisches Militärgerät, die Olivenbäume in dem Gebiet mit den Wurzeln auszureißen.

Nicht nur ein Baum, sondern die Existenzgrundlage einer Familie

Die Geste der Frau auf dem Foto ist kein einfacher Abschied. In den ländlichen Gebieten Palästinas sind Olivenbäume für viele Familien eine Quelle für Landwirtschaft, Nahrung und Einkommen.

Details des von Reuters verbreiteten Vorfalls besagen, dass die Landbesitzer in Arraba die Olivenhaine als familiäre Lebensgrundlage nutzen. Einige Bäume sollen 50 bis 70 Jahre alt gewesen sein.

„Diese Bäume sind unsere Einnahmequelle“, betonte einer der lokalen Landbesitzer gegenüber Reuters.

Daher bedeutet die Zerstörung eines Baumes für einen Landwirt nicht nur den Verlust eines landwirtschaftlichen Objekts, sondern kann auch eine Verringerung des Einkommens in den kommenden Saisons bedeuten.

Was ist passiert?

Berichten zufolge begann die Operation am 1. September 2026 und dauerte auch am nächsten Tag an.

Information Detail Region Arraba, südlich von Dschenin Ereignis Ausreißen von Olivenbäumen Zeit Anfang September 2026 Land in der Region Etwa 200–223 Dunam Bäume Einige sind 50–70 Jahre alt Grund Die israelische Seite führte Sicherheits- und Planungsgründe an

Laut Reuters erklärte das israelische Militär, die Operation sei nach einem „systematischen Planungsprozess“ durchgeführt worden. Palästinensische Landbesitzer hingegen erklärten, dass die Zerstörung der Bäume ihre Lebensgrundlage schwer schädige.

Straßenbau und Landfrage

Lokale Quellen berichteten, dass das Ausreißen der Bäume entlang der Straße zwischen Arraba und Ya'bad durchgeführt wurde.

Die Zeitung „Al-Quds“ schrieb, dass die Operationen unter militärischem Schutz durchgeführt wurden und die Lebensgrundlage Dutzender Bauernfamilien beeinträchtigten. Lokale Behörden und Landbesitzer gaben an, dass das Arbeitsgebiet eine Fläche von mehr als 200 Dunam umfasste.

Gleichzeitig unterscheiden sich die Interpretationen dieses Ereignisses durch verschiedene Parteien. Daher ist es wichtig, bei der Erörterung der Gründe für das Ausreißen der Bäume die offizielle israelische Position und die Aussagen der lokalen Palästinenser getrennt darzustellen.

Warum ist der Olivenbaum für Palästinenser wichtig?

Der Olivenbaum hat im palästinensischen Landleben neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung auch eine kulturelle und symbolische Bedeutung.

Für viele Familien gelten Olivenhaine als ein Erbe an Land und Arbeit, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Einige der Bäume wurden über Jahrzehnte hinweg gepflegt.

Nach Angaben des Palästinensischen Zentralamts für Statistik wurden im Jahr 2025 im Westjordanland infolge von Angriffen durch israelische Behörden und Siedler mehr als 35.273 Bäume ausgerissen, beschädigt oder mit Bulldozern zerstört. Etwa 26.988 davon waren Olivenbäume.

Diese Zahlen zeigen, dass die Frage der Olivenhaine nicht nur eine Episode des Konflikts im Westjordanland ist.

Das bewegendste Bild

Aber das Hauptbild, das den Vorfall in Arraba dem weltweiten Publikum nahebrachte, waren nicht die Zahlen, sondern genau diese Frau, die den Baum umarmte.

Sie lehnt sich an den Baumstamm und kann ihre Tränen nicht verbergen. Um sie herum sind Olivenhaine, schweres Gerät und Bäume, die kurz vor der Vernichtung stehen.

Auf den ersten Blick ist dies der Abschied eines Menschen von einem Baum.

Aber für palästinensische Bauern ist dieser Baum Land, Arbeit, Erinnerung und Lebensgrundlage verbunden.

Was bedeutet dieses Ereignis?

Der Vorfall in Arraba hat erneut gezeigt, wie komplex die Konflikte um Land und Landwirtschaft im Westjordanland sind.

Auf der einen Seite führt die israelische Seite Sicherheits- und regionale Planungsgründe an. Auf der anderen Seite erklären palästinensische Landbesitzer, dass ihre landwirtschaftlichen Quellen und Lebensgrundlagen zerstört werden.

Daher ist die Umarmung der Frau auf dem Foto nicht nur Trauer um einen Baum. Sie ist zu einem symbolischen Bild des anhaltenden Konflikts im Westjordanland um Land, Eigentum, Lebensunterhalt und die Beziehung des Menschen zu seinem Land geworden.

Das Schmerzhafteste dabei ist: für den Baum, den die Frau umarmt, mag dieser Abschied nur wenige Minuten dauern, aber für ihre Familie kann der Verlust des Baumes einen wirtschaftlichen und emotionalen Verlust bedeuten, der über Jahre hinweg spürbar ist.