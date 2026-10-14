Passagier, der einen afrikanischen Reisenden in der Moskauer U-Bahn angriff, erlebte eine unerwartete Gegenwehr (Video)

Aufnahmen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen in der Moskauer U-Bahn verbreiteten sich in den sozialen Medien und lösten hitzige Diskussionen aus. Die von Zeugen gefilmten Videos zeigen, wie ein einheimischer Mann, der einen afrikanischen Fahrgast angriff, auf massiven Widerstand stieß und zu Boden gebracht wurde.

Zeugen berichten, dass der Aggressor den ausländischen Fahrgast beleidigte und versuchte, eine Provokation zu starten, jedoch unerwartet selbst in eine schwierige Lage geriet.

Konflikt und Gleichgültigkeit in der fahrenden U-Bahn

Der Vorfall ereignete sich in einem Zug der Samoskworezkaja-Linie der Moskauer Metro:

Provokation und Gegenreaktion: Nach Angaben von Zeugen versuchte einer der einheimischen Fahrgäste, den afrikanischen Reisenden zu diskriminieren und körperliche Gewalt anzuwenden. Der Ausländer blieb jedoch nicht passiv, wandte Kampftechniken an und fixierte den Angreifer in einer Ecke des Wagens.

Reaktion der Umstehenden: Auf den verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, dass trotz eines vollen Wagens – in dem sich sogar Passagiere in Militäruniform befanden – die meisten Menschen nicht eingriffen, sondern das Geschehen nur beobachteten oder mit dem Handy filmten.

Fixierung und Kontrolle: Der afrikanische Fahrgast blockierte den Hals und die Arme des Aggressors und machte ihn vollständig bewegungsunfähig.

Zugstopp: Die Situation verlagert sich auf den Bahnsteig

Nachdem der Zug die nächste Station erreichte und sich die Türen öffneten, nahm die Situation eine neue Wendung:

Hinausbeförderung auf den Bahnsteig: Als der Zug an der Station „Dinamo“ hielt, zerrte der afrikanische Fahrgast den Angreifer aus dem Waggon auf den Bahnsteig;

Vollständige Neutralisierung: Auf dem Bahnsteig wurde der Aggressor zu Boden gebracht und vollständig neutralisiert. Erst danach versuchten einige umstehende Fahrgäste und U-Bahn-Mitarbeiter, in die Situation einzugreifen;

Reaktionen im Netz: Nutzer sozialer Netzwerke kommentieren den Vorfall als eine gute Lektion für diejenigen, die grundlos Migranten und Menschen anderer Nationalitäten angreifen, und betonen, dass jeder Mensch das Recht habe, seine Würde zu verteidigen.

Es wird erwartet, dass die Polizei der Moskauer Metro und die Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung zu diesem Vorfall einleiten.