26-jährige Influencerin stirbt an Magenkrebs

Die 26-jährige Influencerin Xixi Xubao, mit bürgerlichem Namen Xu Jiting, die in der chinesischen Stadt Shenyang lebte, ist nach einem Kampf gegen Magenkrebs verstorben. Vor ihrer Erkrankung hatte sie offen über ihre Ernährungsgewohnheiten und ihren Lebensstil in den sozialen Medien gesprochen.

Xixi verstarb am Montag, dem 28. September, an den Folgen von Magenkrebs. Am darauffolgenden Tag, dem 29. September, wurde ihr Tod auf ihrer Social-Media-Seite bekannt gegeben.

Neben warmen Erinnerungen an Xixis Leben drückte die Nachricht ihre Dankbarkeit gegenüber allen aus, die sie unterstützt und sich um sie gekümmert haben.

„Xixi lebte ein freies, lebhaftes, mutiges und freundliches Leben. Danke an alle, die sie auf ihrem Lebensweg unterstützt und sich um sie gekümmert haben“, heißt es in der Mitteilung.

Vor ihrem Tod veröffentlichte Xixi Videos über ihre Ernährungsgewohnheiten und ihren Alltag in den sozialen Medien. In diesen Videos gab die Influencerin offen zu, dass sie keinen besonders gesunden Lebensstil pflegte.

Ihren Angaben zufolge ging sie normalerweise zwischen 00:00 und 02:00 Uhr nachts schlafen. Zudem gab sie an, nur zweimal am Tag zu essen und lange Pausen zwischen den Mahlzeiten einzulegen.

Xixi erzählte, dass sie kein Wasser mochte, täglich zwei Tassen Kaffee trank und drei- bis viermal pro Woche Milchtee konsumierte.

Darüber hinaus berichtete sie, dass sie oft Fertiggerichte bestellte oder auswärts aß. Die Influencerin machte auch keinen Hehl daraus, dass sie fettiges und scharfes Essen liebte.

Xixi beschrieb sich selbst als sehr wählerisch beim Essen. Insbesondere betonte sie, dass sie kein Obst und Gemüse mochte.

Anfang Januar 2025 traten bei ihr erste Beschwerden auf. Symptome wie Schluckbeschwerden, Aufstoßen, Blähungen und Appetitlosigkeit wurden beobachtet.

Kurze Zeit später wurde bei ihr Magenkrebs diagnostiziert. Danach dokumentierte Xixi den Behandlungsprozess regelmäßig in den sozialen Medien.

Xixi hatte im Ausland studiert. Nach ihrer Rückkehr nach China gründete sie die Bäckereimarke Jifu in den Städten Shenyang und Dalian. Zu Spitzenzeiten verfügte die Marke über sechs Filialen. Zum Zeitpunkt ihres Todes waren noch vier davon in Betrieb.

Experten empfehlen, für eine gute Magengesundheit ausreichend Obst und Gemüse zu essen sowie den Konsum von salzigen, fettigen und verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren.

Zudem wird betont, dass es wichtig ist, mit dem Rauchen aufzuhören, den Alkoholkonsum auf maximal 14 Einheiten pro Woche zu begrenzen und ein gesundes Gewicht zu halten.

Bei anhaltenden Magenproblemen wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen und sich auf das Bakterium H. pylori untersuchen zu lassen, das als einer der Risikofaktoren für Magenkrebs gilt.

Anhaltende Verdauungsstörungen, unerklärlicher Gewichtsverlust und andere besorgniserregende Symptome sollten nicht ignoriert werden.