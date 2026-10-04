Trump kündigt Einmalzahlung von 90 Dollar an über 20 Millionen Amerikaner an

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Trump kündigt Einmalzahlung von 90 Dollar an über 20 Millionen Amerikaner an

US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass über 20 Millionen Medicare-Begünstigte eine Einmalzahlung in Höhe von 90 Dollar erhalten, um die Kosten für ihre Krankenversicherung zu decken. Dies teilte er auf dem sozialen Netzwerk Truth Social mit.

Die US-Zentren für Medicare- und Medicaid-Dienste gaben an, dass die Zahlung im Oktober an bestimmte Teilnehmer des Medicare Part B-Programms ausgezahlt wird. Die meisten erhalten das Geld direkt auf ihr Bankkonto, während einigen Begünstigten ein Scheck zugesandt wird.

Die Mittel stammen aus dem Medicare Improvement Fund, der vom Kongress mit rund 2 Milliarden Dollar ausgestattet wurde. Die Zahlung gilt jedoch nicht für alle älteren Amerikaner: Einige Medicare-Begünstigte, einschließlich derer mit einem Medicare Advantage-Plan, sind davon ausgeschlossen.

Dies ist eine der jüngsten Initiativen Trumps zur finanziellen Unterstützung der Amerikaner vor den Wahlen. Der Präsident hat zudem einen Plan vorgeschlagen, allen älteren Amerikanern 5.000 Dollar zu zahlen, falls die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November die Kontrolle über den Kongress behalten. Dies ist jedoch bisher nur ein Vorschlag und keine bereits erfolgte Zahlung.

Die Trump-Administration verschickt derzeit zudem Rückerstattungen in Höhe von 500 Dollar an etwa 1 Million Amerikaner im Zusammenhang mit Obamacare. Dieses Programm ist von den Medicare-Zahlungen getrennt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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