Amerikaner findet 6-Karat-Diamanten bei Grabungsarbeiten

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Amerikaner findet 6-Karat-Diamanten bei Grabungsarbeiten

Ein Reservist der US Navy fand im US-Bundesstaat Arkansas im Crater of Diamonds State Park einen riesigen Diamanten mit einem Gewicht von 6,03 Karat, während er nach Edelsteinen suchte. Einige Experten und Sammler schätzen den potenziellen Wert dieses seltenen Steins auf über 1 Million Dollar.

Jack Parraden hat die Suche nach Steinen und wertvollen Mineralien seit über 12 Jahren zu seinem Hobby gemacht. Obwohl er diesem Hobby nachging und jahrelang an verschiedenen Orten suchte, brachten ihm diese Aktivitäten zuvor keinen nennenswerten finanziellen Gewinn.

Der Mann entdeckte den bemerkenswerten Fund Anfang des Jahres, als er gemeinsam mit einem Freund im Gebiet des Crater of Diamonds State Park grub.

Interessanterweise übertrug Parraden den Suchprozess live auf der Plattform TikTok. Er wusch einen Eimer Kies und schüttete die darin enthaltenen kleinen Steine auf einen Tisch. In diesem Moment fiel sein Blick auf einen seltsamen Stein, der zwischen den Materialien glänzte.

Parraden erkannte fast sofort, dass es kein gewöhnlicher Stein war. Als bei späteren Untersuchungen das Gewicht von 6,03 Karat bestätigt wurde, fühlte er sich überglücklich.

Zwei Personen lächeln im Freien und zeigen den gelben Diamanten sowie das Zertifikat.

Berichten zufolge entspricht die Größe des Diamanten etwa einem Fingernagel. Er gilt zudem als der größte Diamant, der in diesem Jahr im Crater of Diamonds State Park gefunden wurde.

Über den Wert des seltenen Fundes gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Einige Experten für Edelsteine und Sammler vermuten, dass der Preis des 6,03-Karat-Diamanten 1 Million Dollar übersteigen könnte.

Ein erfahrener Gutachter erklärte jedoch, dass der Marktwert eines Diamanten dieser Größe und Qualität eher bei etwa 250.000 Dollar liegen könnte. Der tatsächliche Preis des Steins wird anhand von Qualität, Farbe, Reinheit und anderen Merkmalen bestimmt.

Dennoch hat dieser Fund für Jack Parraden eine besondere Bedeutung, da er sich seit über 10 Jahren mit der Suche nach Edelsteinen beschäftigt und ihm dieses Hobby bisher keinen nennenswerten finanziellen Nutzen brachte.

Nun wurde sein langjähriges Interesse unerwartet mit einem großen und wertvollen Fund belohnt. Unabhängig vom tatsächlichen Wert des 6,03-Karat-Diamanten ist seine Entdeckung einer der größten Erfolge in Parradens langjährigem Hobby.

Jack ParradenCrater of Diamonds State ParkDiamantTikTokUSA
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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