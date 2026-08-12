Sieben Arbeiter finden in Indien einen Diamanten im Wert von 52.000 Dollar

Im zentralindischen Panna, einem Diamantenabbaugebiet, machten sieben arme Arbeiter einen wertvollen Fund, der ihr Leben völlig verändern könnte. Auf einem Grundstück, das sie vor zwei Jahren gepachtet hatten, fanden sie einen großen Diamanten mit einem Gewicht von 17,96 Karat.

Ravi Patel, ein Mitarbeiter des Diamantenamts von Panna, bewertete den Stein als „von Edelsteinqualität“, also als eine der hochwertigsten und seltensten Arten natürlicher Diamanten. Seinen Angaben zufolge wird der Anfangswert des Diamanten auf mindestens 5 Millionen Rupien — etwa 52.400 Dollar — geschätzt.

Der Diamant könnte das Leben der Arbeiter verändern

Panna liegt im Bundesstaat Madhya Pradesh, in dem sich ein großer Teil der indischen Diamantenvorkommen konzentriert. Die Region gehört jedoch zu den am wenigsten entwickelten Gebieten des Landes. Die Bevölkerung leidet unter Problemen wie Armut, Arbeitslosigkeit und Wasserknappheit.

Daher ist der Fund eines wertvollen Diamanten für die örtliche Bevölkerung eine große Chance. Doch wer einen Diamanten findet, kann nicht immer von den Einnahmen profitieren. Viele Bergleute in Panna arbeiten gegen Tageslohn, und wenn sie einen Diamanten finden, geht der größte Teil des Geldes an die Person, die ihnen das Land verpachtet hat.

Diesmal ist die Situation jedoch anders. Die sieben Arbeiter, die den Diamanten gefunden haben, können selbst vom Verkauf profitieren.

Wie haben sie den Diamanten gefunden?

Wie sich herausstellte, hatten Akhilesh Pal und sechs weitere Arbeiter vor zwei Jahren eine Mine im Dorf Sarokha in Panna zu einem günstigen Preis gepachtet. Da sie jedoch lange Zeit keinen wertvollen Fund machten, schlossen sie die Mine für ein Jahr.

Vor Kurzem begannen sie mit dem Abbau in einer neuen Mine in der Nachbarschaft. Nach starken Regenfällen beschlossen sie, auch die alte Mine zu überprüfen — und genau dabei entdeckten sie den Edelstein.

„Wir haben dort etwa zwei Jahre lang gegraben, aber kein Glück gehabt. Deshalb schlossen wir die Mine für ein Jahr. Als wir die neue Mine eröffneten, sahen wir auch in der alten nach und fanden den Diamanten genau dort“, sagte Pal.

Der Diamant wird im Oktober versteigert

Ravi Patel zufolge wird der Diamant bei der nächsten vierteljährlichen Auktion im Oktober zum Verkauf angeboten. Auch Käufer aus anderen Ländern als Indien können daran teilnehmen.

Den Angaben zufolge behält der Staat vom Verkaufserlös eine Lizenzgebühr von 12 Prozent ein. Das übrige Geld wird zu gleichen Teilen unter den sieben Arbeitern aufgeteilt, die den Diamanten gefunden haben.

Für die Arbeiter könnte dies eine große finanzielle Chance sein. Drei von ihnen sagten lokalen Medien, dass sie wegen ihrer Armut bisher nicht heiraten konnten. Nun könnte dieser unerwartete Fund ihnen die Möglichkeit geben, ihr Leben zu verändern und eine Familie zu gründen.