Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel mit einer offensiven Ausrichtung. In der 41. Minute eröffnete Scharchant den Torreigen, und nach der Pause legten die Deutschen noch einen Gang zu. Der talentierte Mittelfeldspieler Florian Wirtz erzielte einen Doppelpack (60. und 71. Minute). Zudem trugen sich Schlotterbeck (65.) und Gruda (77.) in die Torschützenliste ein und besiegelten den 5:0-Endstand.

Die UEFA Nations League geht in die entscheidende Phase der Gruppenphase und bietet den Fans jede Menge Emotionen und überraschende Ergebnisse. Im Spitzenspiel der Liga A, Gruppe 2, empfing die deutsche Nationalmannschaft ihren Erzrivalen, die Niederlande. Die deutsche Elf ließ dem Gegner keine Chance und sicherte sich mit einem souveränen 5:0-Sieg ohne Gegentor den Erfolg.

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Damit erreicht das deutsche Team 11 Punkte, beendet die Gruppe als Tabellenerster und zieht als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Die Niederlande belegen mit 11 Punkten den 2. Platz und sichern sich ebenfalls das Ticket für die K.-o.-Phase.

Spiel und Ergebnisse Tore und Torschützen Deutschland — Niederlande 5:0 (Scharchant 41., Wirtz 60., 71., Schlotterbeck 65., Gruda 77.) Griechenland — Serbien 1:0 (Masouras 69.) Platzierung Deutschland 11 Punkte, 1. Platz (Viertelfinale erreicht) Platzierung Niederlande 11 Punkte, 2. Platz (K.-o.-Phase erreicht)

Sieg für Griechenland und Enttäuschung für Serbien

Im zweiten Spiel der Gruppe empfing Griechenland zu Hause Serbien. In einer hart umkämpften Partie gewannen die Griechen durch ein spätes Tor von Georgios Masouras in der 69. Minute knapp mit 1:0.

Dieser Sieg reichte jedoch nicht für das Weiterkommen. Obwohl die Griechen ebenfalls 11 Punkte sammelten, reichte es aufgrund der schlechteren Tordifferenz nur für den 3. Platz, was das Aus bedeutet. Serbien beendet die Gruppe mit 0 Punkten auf dem letzten Platz.

Glauben Sie, dass die aktuelle Form der deutschen Nationalmannschaft ausreicht, um den Titel in der Nations League zu gewinnen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!