Ein seltener Diamant mit 2.488 Karat hat endlich einen Käufer gefunden

In Botswana wurde endlich ein Käufer für einen der größten Edelsteindiamanten der Geschichte gefunden. Der 2.488,32 Karat schwere „Motswedi“ Diamant war fast zwei Jahre lang unverkauft geblieben, nachdem er in der Karowe-Mine entdeckt worden war. Darüber berichtete Business Insider Africa .

Der „Motswedi“ wurde im August 2024 in der Karowe-Mine in Botswana entdeckt. Zunächst wurde sein Gewicht mit 2.492 Karat angegeben. Nach der Reinigung und Bearbeitung des Steins stellte sich jedoch heraus, dass sein endgültiges Gewicht 2.488,32 Karat beträgt.

Der zweitgrößte Edelsteindiamant der Geschichte

Das Gemological Institute of America erkannte den Stein als den zweitgrößten Edelsteindiamanten, der jemals von der Menschheit entdeckt wurde, an.

An erster Stelle steht der berühmte „Cullinan“ Diamant, der 1905 in der Republik Südafrika entdeckt wurde. Sein Gewicht beträgt 3.106 Karat.

Der Verkauf des „Motswedi“ wurde von der kanadischen Lucara Diamond Mininggesellschaft in ihrem Bericht für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben. In dem am 7. August veröffentlichten Bericht wurde der Diamant in den Quartalserlösen des Unternehmens aufgeführt.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug 41 Millionen US-Dollar . Lucara Diamond gab jedoch nicht bekannt, an wen der Stein verkauft wurde und mit welchem genauen Betrag er bewertet worden war.

Warum ist es schwierig, einen derart großen Diamanten zu verkaufen?

Einen so großen und seltenen Diamanten einem Käufer anzubieten, unterscheidet sich erheblich von gewöhnlichen Verkäufen. Der Grund: Auf dem Markt gibt es keine klaren und allgemein anerkannten Kriterien zur Bestimmung des tatsächlichen Werts solch gewaltiger Steine.

Daher könnte sein Besitzer ihn in mehrere kleinere, aber wertvolle Diamanten aufteilen und bearbeiten lassen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Stein vollständig zu erhalten und ihn als seltenes Sammlerstück oder Museumsexponat auszustellen.

Auch die Qualität des „Motswedi“ ist bemerkenswert

Neben seiner außergewöhnlichen Größe zeichnet sich der „Motswedi“ auch durch seine hohe Qualität aus. Das Gemological Institute of America beschrieb ihn als einen transparenten Diamanten mit hellbrauner Tönung, der als Schmuckdiamant eingestuft wird .

Experten vermerkten, dass es sich um einen nahezu fehlerfreien, vollständig ausgebildeten Kristall handelt.

Damit wurde der 2.488,32 Karat schwere „Motswedi“, der fast zwei Jahre auf seinen Käufer gewartet hatte, endlich an seinen neuen Besitzer übergeben. Für welchen Betrag er verkauft wurde und welches Schicksal ihn künftig erwartet, bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis.