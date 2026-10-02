Die argentinische Nationalmannschaft besiegte Bolivien in einem Spiel in Córdoba mit 4:0. Laut Goal.com wurde dieses Spiel zu einem unvergesslichen Ereignis für den Stürmer von Palmeiras, José Manuel López, da der 25-Jährige sein Debüttor für die A-Nationalmannschaft feierte. Dieser Erfolg war ein wichtiger Schritt für das Team von Lionel Scaloni im Rahmen der Kaderrotation und legte den Grundstein für zukünftige Spiele. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während der Partie erzielten die Gastgeber vier unbeantwortete Tore. Während sich Lautaro Martínez, Nico Paz und Cristian Romero in die Torschützenliste eintrugen, setzte der eingewechselte José Manuel López mit einem Treffer aus kurzer Distanz den Schlusspunkt. Es war der siebte Einsatz des jungen Stürmers im Nationaltrikot.

Nach dem Spiel betonte der Stürmer in der Mixed Zone gegenüber Journalisten, dass er versuchen werde, das Vertrauen von Cheftrainer Lionel Scaloni zu rechtfertigen. „Ich versuche, jede Chance, die mir der Trainer gibt, bestmöglich zu nutzen. Für die Nationalmannschaft zu spielen, ist eine große Ehre“, zitiert ihn Goal.com.

Historisches Tor und Widmung an die Familie

Der Spieler, der sein erstes Länderspieltor erzielte, bezeichnete diese Momente als die glücklichsten seiner Karriere. López erklärte, dass er diesen Erfolg seiner Familie und seinen Liebsten widmet.

„Ich bin sehr glücklich, zum Glück hat es mit dem Tor geklappt; das ist mein erstes Tor und ein riesiges Geschenk des Lebens. Ich widme es meiner Familie, meiner Mutter und all unseren Landsleuten in San Lorenzo“, sagte der Stürmer und teilte seine Emotionen.

Atmosphäre vor dem Hintergrund des Abschieds von Lionel Messi

Dieser deutliche Sieg fällt in eine emotional schwierige Zeit für die Argentinier. Die Erwartung, dass Lionel Messi seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden wird, zieht die Aufmerksamkeit des gesamten Teams und der Fans auf sich.

López schätzte die kurze Zeit, die er mit dem legendären Kapitän in der Umkleidekabine verbrachte, sehr: „Persönlich ist das neu für mich. Ich war nur kurz mit Leo zusammen, aber ich habe es in vollen Zügen genossen. Wir unterstützen ihn und wollen, dass er für immer bei uns bleibt.“

Cheftrainer Lionel Scaloni wird diesen souveränen Sieg nutzen, um vor dem Spiel am Samstag gegen Burkina Faso seinen Spielstil zu testen. Diese Begegnung dient als wichtige Vorbereitung, bevor Lionel Messi sein letztes Abschiedsspiel im Estadio Monumental bestreitet.