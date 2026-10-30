Wie ein Rad rollende Schlangen versetzen Wissenschaftler in Erstaunen (Video)

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Wie ein Rad rollende Schlangen versetzen Wissenschaftler in Erstaunen (Video)

Die ungewöhnliche Fortbewegungsart kleiner Schlangen in den Wäldern Südostasiens hat Wissenschaftler verblüfft. Wenn sie Gefahr wittern, kriechen sie nicht wie üblich davon, sondern rollen ihren Körper zu einem Rad zusammen und bewegen sich so vorwärts. Dies berichtete Science News.

Forscher haben die Bewegungen von drei verschiedenen Schlangenarten der Gattung Pseudorabdion auf der malaysischen Insel Borneo mithilfe spezieller Kameras aufgezeichnet.

Es stellte sich heraus, dass die Schlange ihren Körper zunächst in eine „S“-Form bringt, dann ihren Schwanz über den Kopf nach vorne wirft und kurzzeitig in die Luft abhebt. Sobald der Schwanz den Boden berührt, rollt sie sich erneut ab und wiederholt die Bewegung. Auf diese Weise rollt sie wie ein Rad und bewegt sich schnell vorwärts.

Schlangen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 13 Kilometern pro Stunde

Während der Experimente erreichten einige Schlangen eine Geschwindigkeit von bis zu 3,7 Metern pro Sekunde. Das entspricht fast 13 Kilometern pro Stunde. Was die Wissenschaftler besonders überraschte, ist die Tatsache, dass die Schlange ihren Kopf relativ stabil halten kann, während der Hauptteil ihres Körpers rotiert.

Experten glauben, dass diese ungewöhnliche Fortbewegungsmethode es den Schlangen ermöglicht, Raubtieren schneller zu entkommen und sie zu verwirren.

Die Forschungsergebnisse wurden am 19. Oktober im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht. Die Wissenschaftler betonen, dass diese Entdeckung das Verständnis über die Fortbewegungsmöglichkeiten von Schlangen erweitert.

PseudorabdionBorneoCurrent BiologySchlangenBiologie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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