Er wollte ein Superheld sein: 8-jähriger Junge nach Spinnenbiss ins Krankenhaus eingeliefert

In Bolivien wurde ein 8-jähriger Junge ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich absichtlich von einer giftigen Spinne, einer sogenannten Schwarzen Witwe, hatte beißen lassen. Berichten zufolge glaubte er, dadurch ein Superheld wie Spider-Man zu werden.

Berichten zufolge sah der Junge die roten Zeichnungen der Spinne und brachte sie mit der radioaktiven Spinne aus den Marvel-Filmen in Verbindung. Deshalb glaubte er, nach dem Biss übernatürliche Kräfte zu entwickeln, und ließ sich absichtlich von der Spinne beißen.

Das Gift der Schwarzen Witwe gilt jedoch als äußerst gefährlich, insbesondere für Kinder. Es kann starke Schmerzen, heftige Muskelkrämpfe, Übelkeit und schwere Symptome des Nervensystems verursachen.

Als sich der Zustand des Jungen verschlechterte, wurde er umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte verabreichten ihm ein spezielles Gegengift und überwachten seinen Zustand ständig. Nach der Behandlung erholte sich der Junge.

Der Vorfall verbreitete sich in den sozialen Medien und versetzte viele Menschen in Erstaunen. Dass der Junge die Geschichte über den Superhelden aufrichtig geglaubt hatte, löste eine breite Diskussion aus.

Anschließend nahmen medizinische Fachleute den Vorfall zum Anlass, Eltern zu warnen. Sie betonten, dass Filme und Geschichten über Superhelden die Vorstellungskraft junger Kinder stark beeinflussen können. Erwachsene sollten ihren Kindern daher den Unterschied zwischen Fiktion und Realität erklären.