Kurioses Naturwunder: Seltener Vogel mit Lockengefieder im Amazonasgebiet erstaunt Wissenschaftler

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Kurioses Naturwunder: Seltener Vogel mit Lockengefieder im Amazonasgebiet erstaunt Wissenschaftler

Der im Amazonas-Regenwald lebende Locken-Arakari hebt sich durch sein Aussehen sofort von anderen Tukanen ab. Auf den ersten Blick wirken die Federn auf seinem Kopf wie eigens frisiertes Haar. Doch dieses Erscheinungsbild ist nicht künstlich, sondern völlig natürlich.

Experten zufolge ist der Locken-Arakari die einzige bekannte Tukanart mit natürlich gekräuselten Federn. Normalerweise haben Tukane gerade Kopffedern, doch bei dieser Art ist die Federstruktur auf einzigartige Weise ausgeprägt.

Die Wissenschaftler konnten bislang nicht feststellen, ob die gekräuselten Federn der Partnerwerbung oder der Abschreckung von Fressfeinden dienen. Forschende betrachten dieses Merkmal derzeit als eine seltene, für die Art typische Federstruktur.

Diese Vögel kommen in den westlichen Amazonasgebieten Brasiliens, Perus und Boliviens vor. Sie verbringen viel Zeit zwischen den Ästen von Bäumen und suchen hauptsächlich nach Früchten. Außerdem fressen sie Insekten, Eier und gelegentlich kleine Reptilien.

Wie andere Tukane gilt auch der Locken-Arakari als sozialer Vogel. Die Tiere bewegen sich häufig in kleinen Gruppen fort.

AmazonasBrasilienPeruBolivien
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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