Grausamer Mord in Hongkong: Millionärin und Model von ihrer Ex-Schwiegerfamilie brutal ermordet

Ein strahlender Star der Modewelt von Hongkong, das berühmte Millionärs-Model und Influencerin Abby Choi Tin-fung, deren grausamer Mord neue Details im Zuge der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens enthüllte. Laut dem einflussreichen lokalen Medium The Standard wurde das Leben der 28-jährigen Schönheit, die die Cover internationaler Modemagazine zierte, von den Mitgliedern ihrer ehemaligen Familie beendet – ihrem Ex-Schwiegervater, ihrem Ex-Mann und ihrem Ex-Schwager, die sie jahrelang großzügig finanziell unterstützt hatte.

Das wahre Motiv für dieses Verbrechen, das ganz Asien erschütterte, war Gier und der Wunsch, eine wertvolle Luxusimmobilie im Stadtzentrum zu behalten.

Ein schrecklicher Fund bei der Suche

Das Verschwinden von Abby Choi wurde am 21. Februar 2023 gemeldet. Nur zwei Tage später fand die Polizei in einem Mietshaus im Dorf Lung Mei im Bezirk Tai Po die zerstückelten Überreste des Models:

Beweismittel am Tatort: Die Einsatzkräfte entdeckten im Haus eine elektrische Säge und einen Fleischwolf, die als Tatwaffen benutzt wurden;

Das Ausmaß der Grausamkeit: Der Körper des Opfers wurde zerstückelt, in Kühlschränke und große Töpfe gefüllt; der Schädel wurde in einem separaten Behälter gefunden;

Verhaftungen: Zuerst wurde der Ex-Ehemann Alex Kwong festgenommen, dann sein Vater Kwong Kau und sein Bruder Anthony Kwong.

7,6 Millionen Dollar Immobilie: Der Hauptgrund für die Tragödie

Aus der Ehe von Abby Choi und Alex Kwong gingen zwei Kinder hervor. Obwohl sich das Paar 2015 scheiden ließ, kümmerten sich hauptsächlich die Ex-Schwiegereltern um die Kinder. Abby, die aus einer wohlhabenden Familie stammte, unterstützte sie in jeder Hinsicht:

Luxuriöses Geschenk: Im Jahr 2019 kaufte das Model eine Luxuswohnung im Zentrum von Hongkong im Wert von 60 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 7,64 Millionen US-Dollar ), damit ihre Kinder und ihre ehemaligen Verwandten frei leben konnten;

Registrierung auf den Namen des Schwiegervaters: Aus steuerlichen und administrativen Gründen wurde das Haus offiziell auf den Namen ihres Ex-Schwiegervaters Kwong Kau registriert – ein fataler Fehler, der eine tragische Rolle im Schicksal des Models spielte;

Schulbesuch der Kinder und Auszugsforderung: Im Jahr 2022 beschloss Choi, die Luxuswohnung zu verkaufen, um eine neue in einem anderen Bezirk zu erwerben, die näher an der Schule ihrer Kinder lag. Sie bot ihrer Ex-Schwiegerfamilie an, in das neue Haus umzuziehen, doch diese wollte die wertvolle Immobilie im Zentrum nicht verlassen.

Nach einer kurzen familiären Verschwörung planten Kwong Kau und sein ältester Sohn Anthony, Abby Choi physisch zu beseitigen, um die millionenschwere Wohnung in ihrem Besitz zu behalten.

Die Tragödie einer Stilikone

Abby Choi Tin-fung war ein bekanntes Symbol für Stil in ihrer Heimat und der internationalen Modeindustrie. Sie war regelmäßig auf den Covern renommierter Magazine wie Vogue, Elle, Harper's Bazaar und L'Officiel zu sehen und ein ständiger Ehrengast bei den Fashion Weeks in Paris und Mailand.

Derzeit steht der aufsehenerregende Fall unter strenger Beobachtung vor dem Gericht in Hongkong. Da die festgenommenen Familienmitglieder die Tat leugnen, arbeiten Forensiker und Ermittler daran, die genaue Rolle jedes Beteiligten zu beweisen. Die Öffentlichkeit wartet auf die Höchststrafe für die Täter dieses brutalen Verbrechens.