Journalistin im Aufzug erschossen: Das Geheimnis des Mordes nach 20 Jahren ungelöst

Am 7. Oktober 2006 wurde die Journalistin der «Nowaja Gaseta» in Moskau, Anna Politkowskaja, im Aufzug ihres Wohnhauses erschossen. Obwohl 20 Jahre vergangen sind, bleibt der Auftraggeber des Mordes bis heute unbekannt.

Politkowskaja war 48 Jahre alt. Sie war als eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen Russlands anerkannt und berichtete insbesondere über den Krieg in Tschetschenien und die dortigen Menschenrechtsprobleme.

In ihren Artikeln thematisierte die Journalistin Folter, außergerichtliche Hinrichtungen, Korruption und den Machtmissbrauch. Ihre Beiträge lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auf schwerwiegende Probleme.

Während ihrer beruflichen Laufbahn war Politkowskaja mehrfach Drohungen und Druck ausgesetzt. Ihre Ermordung löste in Russland und international großes Entsetzen aus.

Obwohl mehrere Personen wegen des Mordes an der Journalistin verurteilt wurden, bleibt die Frage nach dem Auftraggeber des Verbrechens weiterhin offen. Daher wird der Fall Anna Politkowskaja in Debatten über die Sicherheit von Journalisten und die Pressefreiheit bis heute angeführt.