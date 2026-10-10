20 Jahre nach dem Mord an Anna Politkowskaja bleibt der Auftraggeber unbekannt

Die Journalistin wurde im Aufzug ihres Wohnhauses erschossen. 20 Jahre sind vergangen, doch wer den Mord in Auftrag gab, bleibt bis heute unbekannt.

Am 7. Oktober 2006 wurde die Journalistin der «Nowaja gaseta», Anna Politkowskaja, in Moskau im Aufzug ihres Wohnhauses erschossen. Sie wurde 48 Jahre alt.

Politkowskaja war eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen Russlands und berichtete vor allem über den Krieg in Tschetschenien und dessen Folgen. Sie schrieb über Menschenrechtsverletzungen, Folter, außergerichtliche Hinrichtungen, Korruption und Amtsmissbrauch. Während ihrer beruflichen Laufbahn war sie mehrfach Drohungen und Druck ausgesetzt.

Auf den Mord folgten langwierige Ermittlungen und Gerichtsverfahren. Russische Gerichte verurteilten sechs Personen, die in das Verbrechen verwickelt waren, darunter Organisatoren und Ausführende. Die Gerichtsurteile konnten jedoch nicht klären, wer den Mord in Auftrag gegeben hatte.

Im Jahr 2018 kam auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu dem Schluss, dass die Ermittlungen zum Mord an Politkowskaja nicht ausreichend effektiv waren. Das Gericht stellte fest, dass Russland die verfahrensrechtlichen Aspekte seiner Verpflichtung zum Schutz des menschlichen Lebens verletzt hat.

Warum rückt dieses Ereignis gerade jetzt wieder in den Fokus?

Am 7. Oktober 2026 jährt sich der Mord an Anna Politkowskaja zum 20. Mal. Aus diesem Anlass gab die Europäische Union eine offizielle Erklärung ab, in der sie Russland dazu aufforderte, eine effektive, unabhängige und transparente Untersuchung durchzuführen und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

In der Erklärung wurde auch das Schicksal des verurteilten Sergej Chadschikurbanow erwähnt. Er wurde 2014 zu 20 Jahren Haft verurteilt, wurde jedoch 2023 nach seiner Teilnahme am Krieg in der Ukraine vom russischen Präsidenten begnadigt. Die EU betonte, dass dieser Umstand ernsthafte Fragen zur Rechenschaftspflicht aufwirft.

20 Jahre sind vergangen, doch die zentrale Frage bleibt offen. Obwohl die direkt Beteiligten verurteilt wurden, ist offiziell nicht geklärt, wer den Mord an Anna Politkowskaja in Auftrag gegeben hat. Auch die Europäische Union fordert Russland weiterhin auf, diesen Fall vollständig aufzuklären.