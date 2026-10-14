37-Jähriger in Almaty wegen Parkplatz brutal ermordet

In der kasachischen Stadt Almaty endete ein Streit um einen gewöhnlichen Parkplatz mit dem tragischen Tod eines Menschen. Der 37-jährige Danil Schetnikow wurde vor seinem eigenen Haus niedergestochen, nachdem er einen fremden Fahrer gebeten hatte, sein Auto etwas beiseite zu fahren. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Obwohl die Ermittlungen zu diesem blutigen Vorfall, der die Familie und Angehörige in tiefe Trauer gestürzt hat, bereits laufen, fordern die Verwandten des Verstorbenen nachdrücklich eine Einstufung der Tat als schwerwiegenderes Verbrechen.

Wie es geschah: Von einer Bitte zum blutigen Angriff

Lada.kz Nach Informationen, die von der Publikation verbreitet wurden, ereignete sich der Vorfall am 4. Oktober:

Beginn des Konflikts: Danil kehrte mit seinem Sohn und engen Freunden von einem Ausflug außerhalb der Stadt zurück. Als er sah, dass ein fremdes Auto auf dem Parkplatz vor seinem Haus stand, bat er den Fahrer, das Fahrzeug umzuparken.

Wortgefecht eskaliert zur Gewalt: Die einfache Bitte stieß auf scharfen Widerstand des Fahrers, und der Streit eskalierte sofort zu einer Schlägerei.

Brutale Tat der Brüder: Der Fahrer rief seinen Bruder zur Hilfe. Der am Tatort eingetroffene Mann zog unerwartet ein Messer und fügte Danil einen schweren Stich in den Halsbereich zu.

Angriff auf das Auto: Zeugen zufolge bewarfen die unbekannten Täter nach dem Angriff das Auto des Verstorbenen mit Steinen und schlugen die Seitenscheiben ein.

Die Tränen der Ehefrau: „Er hielt sich den Hals und brach blutüberströmt zusammen“

Die Witwe des Verstorbenen, Irina Schetnikowa, erinnerte sich unter Tränen an die schrecklichen Momente und schilderte, wie der Mord geschah:

„Zuerst dachte ich, sie hätten meinem Mann nur mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Aber dann hielt er sich plötzlich den Hals, rannte in den Hof, brach zusammen und konnte nicht mehr atmen, während er in seinem Blut lag. Später erfuhren wir, dass sie ihm die Kehle durchgeschnitten hatten.“

Das Opfer wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, verstarb jedoch trotz der Bemühungen der Ärzte eine Woche später auf der Intensivstation.

Flucht der verdächtigen Familie und Debatte um die Ermittlungen

Die Angehörigen des Verstorbenen gaben an, dass Danil den Nachbarn zuvor nicht kannte und es nie Feindseligkeiten oder Konflikte zwischen ihnen gegeben habe. Die Familie des Angreifers wohnte zur Miete im Nachbarhaus und räumte nach dem blutigen Vorfall fluchtartig die Wohnung:

Festnahme und Sicherheitsmaßnahmen: Der Verdächtige, der den Messerstich ausführte, wurde noch am Tatort von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen und inhaftiert.

Protest gegen den Straftatbestand: Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen „vorsätzlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge durch Fahrlässigkeit“ ein.

Forderung der Familie: Die Verwandten des Verstorbenen betonen, dass das Verbrechen vorsätzlich begangen wurde, und fordern eine Umqualifizierung des Falls in „vorsätzlicher Mord“ sowie die Höchststrafe für die Täter.

Die Ermittlungen stehen derzeit unter der persönlichen Aufsicht der Leitung der Polizeiabteilung von Almaty. Der mit 37 Jahren brutal ermordete Danil Schetnikow hinterlässt seine Frau und einen achtjährigen Sohn. In einem Monat sollte in der Familie ein weiteres Kind, ein Mädchen, zur Welt kommen.