Amerikaner essen weniger: „Abnehm-Medikamente“ beeinflussen die Gastronomie

Die zunehmende Beliebtheit von GLP-1-Präparaten zur Gewichtsreduktion in den USA beginnt, die Gastronomie zu beeinflussen. Laut der New York Times nutzen fast 11 Prozent der erwachsenen Bevölkerung des Landes, also etwa 30 Millionen Menschen, Medikamente wie Wegovy, Ozempic und Zepbound.

Solche Präparate können den Appetit zügeln und dazu führen, dass Menschen weniger essen. Aus diesem Grund gehen manche seltener in Restaurants, bestellen kleinere Portionen oder lassen einen Teil ihres Essens zurück.

Deborah VanTrece, Inhaberin des Restaurants Twisted Soul Cookhouse & Pours in Atlanta, berichtete, dass Kunden zunehmend die Hälfte ihres Essens auf dem Teller zurücklassen. Als das Personal nach dem Grund fragte, führten einige Gäste dies auf die „Spritzen“ zum Abnehmen zurück.

Diese Veränderungen zwingen Restaurants dazu, ihre Speisekarten zu überdenken. Die Nachfrage nach kleineren Portionen, proteinreichen Gerichten und kalorienärmeren Optionen steigt.

Einige Restaurants erwägen beispielsweise, anstelle großer Portionen kleinere Mengen Fleisch in Kombination mit Gemüse oder Meeresfrüchten anzubieten. Manche großen Ketten testen bereits Menüs, die speziell auf Nutzer von GLP-1-Präparaten zugeschnitten sind.

Gleichzeitig entsteht für Restaurants ein neues Problem: die Preisgestaltung bei kleineren Portionen. Denn auch wenn die Menge der Produkte abnimmt, bleiben Fixkosten wie Miete, Personalkosten und andere Ausgaben oft gleich.

Experten sind der Meinung, dass sich Restaurants mit der steigenden Zahl von Nutzern von GLP-1-Präparaten an die neuen Essgewohnheiten der Verbraucher anpassen müssen.