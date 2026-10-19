Burger für 11.000 Dollar in Spanien angeboten

Das Restaurant Asador Aupa in Spanien bietet den teuersten und exklusivsten Burger der Welt an. Er kostet 11.000 Dollar, und dieses einzigartige Gericht kann nur von Personen probiert werden, die eine spezielle Einladung des Restaurants erhalten haben.

Obwohl die Preise für Burger in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, gelten sie immer noch als eines der relativ erschwinglichen Gerichte auf Restaurantkarten. Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regel. Kürzlich hat eine solche Ausnahme den Titel des „teuersten Burgers der Welt“ für sich beansprucht.

Dieser einzigartige Burger wurde von den Köchen des Asador Aupa kreiert, einem auf baskische Küche spezialisierten Restaurant in Cabrera de Mar, Katalonien, Spanien. Es heißt, dass acht Jahre Forschung und verschiedene Experimente in seine Entwicklung geflossen sind. Die genauen Zutaten des Gerichts bleiben bis heute ein Geheimnis.

Bekannt ist lediglich, dass der Burger 9.450 Euro bzw. etwa 11.000 Dollar kostet. Dieser Wert ist nicht mit sinnlosen Dekorationen verbunden, die hinzugefügt werden, um ein einfaches Gericht zur Schau zu stellen, wie etwa essbares Gold. Stattdessen wird der Preis durch hochwertige Produkte, ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis und begrenzte Verfügbarkeit erklärt.

Um den Burger zu probieren, ist eine Einladung erforderlich

Das Asador Aupa wurde von dem spanischen Koch und Gastronomie-Blogger Bosco Jimenez gegründet. In den sozialen Medien auch als BdeVikingo bekannt, ist er für sein Interesse an der baskischen Küche berühmt. Die Idee, den teuersten Burger der Welt zu kreieren, entspringt ebenfalls seinem einzigartigen Ansatz.

Der Koch glaubt, dass wahrer Luxus nicht durch übermäßige Zurschaustellung glänzen sollte. Er drückte seine Idee so aus: „Luxus sollte nicht laut sein, sondern unerreichbar und einzigartig.“

Nur sehr wenige Menschen können es sich leisten, einen 11.000-Dollar-Burger zu kaufen. Doch dem Konzept des Restaurants zufolge reicht selbst ein großes Vermögen nicht aus, um dieses Gericht zu probieren. Man muss sich eine spezielle Einladung des Asador Aupa verdienen.

Auf der offiziellen Website des Restaurants werden dazu klare Bedingungen genannt:

«Dieses Erlebnis ist nur auf Einladung möglich. Der Burger steht nicht auf der Speisekarte. Eine Vorabreservierung ist nicht möglich. Nur ausgewählte Personen können ihn probieren. Wenn Sie glauben, dass Sie es wert sind, auf dieser Liste zu stehen, können Sie eine Anfrage senden. Ihre Anfrage wird geprüft».

Welche einzigartigen Zutaten enthält er?

Um den exklusivsten Burger der Welt zu probieren, muss man alle vom Restaurant festgelegten Anforderungen erfüllen. Das Interessante ist jedoch, dass niemand weiß, was diese Anforderungen sind. Das Restaurant hat nicht offengelegt, wen es auswählt oder nach welchen Kriterien es Einladungen vergibt.

Wenn Sie das Glück haben, vom Asador Aupa ausgewählt zu werden, werden Sie in einen separaten, privaten Raum des Restaurants eingeladen. Dort sitzen Sie mit einigen anderen glücklichen Gästen an einem Tisch und genießen einen speziell zubereiteten Burger.

Die Schöpfer betonen, dass das Gericht „die drei besten Fleischsorten der Welt“, „den seltensten Käse Europas“ sowie eine spezielle Soße auf Basis teurer Spirituosen enthält. Detaillierte Informationen über die genauen Arten der Produkte, ihre Herkunft und ihre Kombination wurden jedoch nicht bereitgestellt.

Ist der 11.000-Dollar-Burger seinen Preis wert?

Ist dieser Burger für 9.450 Euro bzw. etwa 11.000 Dollar also wirklich so viel Geld wert? Die Köche, die ihn kreiert haben, antworten mit „absolut“. Da die vollständige Zusammensetzung des Gerichts jedoch nicht offengelegt wurde, ist es nicht einfach, seinen Wert objektiv zu beurteilen.

Außerdem könnte man für 11.000 Dollar ein kleines Auto kaufen. Aus dieser Perspektive mag es für viele eine unglaubliche Entscheidung sein, einen solchen Betrag für einen einzigen Burger auszugeben.

Das Angebot des Asador Aupa repräsentiert einen einzigartigen Ansatz in der Welt der Luxusgastronomie: Hier zählt nicht nur die Qualität der Produkte, sondern auch Einzigartigkeit und Exklusivität. Selbst der „Golden Boy“, der zuvor als teuerster Burger der Welt galt, wirkt im Vergleich zu diesem Burger nun recht günstig.