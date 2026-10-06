Drohne in der Region Moskau mit «Igla» abgeschossen (Video)

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Drohne in der Region Moskau mit «Igla» abgeschossen (Video)

In der Region Moskau ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie russische Luftabwehrkräfte eine Drohne, die sich einer Ölinfrastrukturanlage näherte, mit einem 9K38 «Igla»-Flugabwehrraketensystem abgeschossen haben.

Die Aufnahmen zeigen einen Soldaten, der mit einem tragbaren Flugabwehrraketensystem eine im Tiefflug ankommende Drohne anvisiert und eine Rakete auf sie abfeuert. Russischen Quellen zufolge gehörte die Drohne zur Ukraine und näherte sich einer Ölinfrastrukturanlage. Einige Details dieser Informationen wurden jedoch nicht von unabhängigen Quellen bestätigt.

Am 5. Oktober gab der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin bekannt, dass die russische Luftabwehr neun Drohnen zerstört habe, die auf Moskau zuflogen. Ihm zufolge waren an den Stellen, an denen Trümmerteile der Drohnen niedergingen, Spezialisten der Rettungsdienste im Einsatz.

Am selben Tag teilte Sobjanin mit, dass vom 1. September bis zum 5. Oktober fast 10.000 Drohnen in Richtung der Region Moskau geflogen seien. Er betonte, dass die meisten davon in Gebieten weit entfernt von Moskau neutralisiert wurden, während 862 Drohnen bei der Annäherung an die Hauptstadt zerstört wurden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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