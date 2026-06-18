In der Nacht zum 18. Juni wurden Moskau und die Region Moskau erneut Ziel eines massiven Angriffs mit unbemannten Luftfahrzeugen. Dies berichtete "Incidentia".

Die russische Seite teilte mit, dass Luftabwehrsysteme mehr als 30 auf die Hauptstadt gerichtete Drohnen abgeschossen haben.

Es wurde festgestellt, dass der Hauptschlag am 16. Juni gegen eine Moskauer Ölraffinerie erfolgte. Bei der Operation der ukrainischen Geheimdienste kamen Drohnen der Typen FP-1, "Lyutiy" und andere zum Einsatz.

Berichten zufolge nahmen die Drohnen die primäre Erdölraffinerieanlage ins Visier. Da die beschädigte Anlage fast 53 Prozent der Kapazität des Werks sicherstellte, wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt.

Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigte den Angriff und gab bekannt, dass eine der Drohnen ein Objekt auf dem Werksgelände beschädigt habe. Er fügte hinzu, dass es keine Verletzten gab.

Während des neuen Angriffs am 18. Juni fielen Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf das Gelände des Einkaufszentrums "Sadovod" in Moskau und verursachten leichte Schäden am Gebäude. Gleichzeitig gibt es keine Informationen über einen neuen direkten Treffer auf die Raffinerie im Bezirk Kapotnja.