Drohnenangriffe auf vier russische Regionen: ein Todesopfer

Eine Person wurde getötet und sechs weitere verletzt, nachdem eine Drohne ein Privathaus in der russischen Region Kursk getroffen hatte. In derselben Nacht wurden auch in der Region Belgorod zwei Menschen verletzt, während in den Gebieten um Moskau und Jaroslawl wegen der Gefahr von Luftangriffen die Verteidigungs- und Sicherheitsmaßnahmen verstärkt wurden.

Alle Informationen basieren auf Erklärungen russischer Regionalvertreter und operativer Stäbe. Die vollständige Überprüfung aller Einzelheiten der Angriffe durch unabhängige Quellen ist derzeit nur eingeschränkt möglich.

Drohne trifft Privathaus

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Kursk, Alexander Chinschtein, ereignete sich der Vorfall am Abend des 5. August im Dorf Kosyrewka im Rajon Bolschesoldatski.

Seinen Angaben zufolge traf ein unbemanntes Fluggerät ein Privathaus. Dabei wurde eine Person getötet, sechs weitere erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades. Weitere Informationen zum Zustand der Verletzten und zur Zahl der Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus befanden, wurden bislang nicht veröffentlicht.

Kosyrewka liegt in der Nähe der an die Ukraine grenzenden Gebiete. Örtliche Dienste sollen die Folgen des Einschlags beseitigen und den Ort des Vorfalls untersuchen.

Zwei Menschen in Belgorod verletzt

Bei einem Drohnenangriff in der Stadt Schebekino in der Region Belgorod wurde ein Mitglied der Freiwilligeneinheit „Orlan“ verletzt. Nach Angaben des regionalen operativen Stabs erhielt er medizinische Hilfe.

Ein weiterer Vorfall wurde in der Siedlung Maslowa Pristan im Rajon Schebekino gemeldet. Laut offiziellen Angaben nahm eine Drohne ein Auto ins Visier. Der Mann im Fahrzeug suchte wegen Explosions- und Splitterverletzungen selbstständig ein Krankenhaus auf.

Ausführliche Angaben zu den Schäden am Fahrzeug und zum aktuellen Zustand des Verletzten wurden nicht veröffentlicht.

Drei Drohnen auf dem Weg nach Moskau angeblich abgeschossen

In der Nacht zum 6. August erklärte Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin, drei Drohnen auf dem Weg zur Hauptstadt seien von der russischen Luftabwehr zerstört worden.

Seinen Angaben zufolge waren Rettungsdienste an den Stellen im Einsatz, an denen Drohnentrümmer niedergegangen waren. In ersten Berichten wurden weder Verletzte noch schwere Schäden an Gebäuden genannt.

In solchen Situationen können Drohnen, die sich dem Moskauer Luftraum nähern, auch den Flughafenbetrieb beeinträchtigen. Offizielle Angaben zu Einschränkungen des Flugverkehrs in dieser Nacht gab es jedoch nicht.

Ausfahrt von Jaroslawl in Richtung Moskau gesperrt

Auch in der nordöstlich von Moskau gelegenen Region Jaroslawl wurde wegen einer Drohnengefahr Alarm ausgelöst.

Der Gouverneur der Region, Michail Jewrajew, teilte mit, dass der Verkehr von Jaroslawl in Richtung Moskau aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden sei. Die Sperrung begann an der Kreuzung der Moskauer Allee mit der Südwestlichen Umgehungsstraße.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Reisen in diese Richtung zu verschieben oder andere Wege zu nutzen. Erste Berichte enthielten keine Angaben über abgeschossene Drohnen, Explosionen oder Zerstörungen in der Region.

Was zeigen die Vorfälle dieser Nacht?

Während in Kursk und Belgorod Menschen verletzt wurden, konzentrierten sich die wichtigsten Maßnahmen in Moskau und Jaroslawl auf das Abfangen von Drohnen und die vorübergehende Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung.

Dass eine Drohne ein Objekt wie ein Privathaus oder ein Auto treffen kann, zeigt jedoch, dass die Zivilbevölkerung auch in Gebieten abseits der Front weiterhin gefährdet ist. Ein direkter Drohnentreffer, eine Explosion oder herabfallende Trümmer nach einem Abschuss können gleichermaßen schwere Folgen haben.

Nach derzeitigen Angaben kam in den vier Regionen insgesamt eine Person ums Leben, mindestens acht weitere wurden verletzt. Weitere offizielle Angaben zur Zahl der Opfer könnten folgen.

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