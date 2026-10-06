Jeff Bezos eröffnet kostenlosen Kindergarten in Seniorenwohnanlage

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Jeff Bezos eröffnet kostenlosen Kindergarten in Seniorenwohnanlage

Das von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins Leben gerufene Netzwerk „Bezos Academy“ hat im US-Bundesstaat Arizona ein neues Vorschulzentrum an einem ungewöhnlichen Standort eröffnet. Die „Bezos Academy Glendale – Sahuaro Glenn“ befindet sich auf dem Gelände des „Glencroft Center for Modern Aging“, einer Wohnanlage für Senioren in der Stadt Glendale.

Die Einrichtung richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren und basiert auf den Prinzipien der Montessori-Pädagogik. Das Zentrum kann bis zu 100 Kinder aufnehmen. Bildung und notwendige Dienstleistungen werden den Familien kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Platzierung des Kindergartens in einer Seniorenanlage ist kein Zufall. Die dort lebenden älteren Menschen können an verschiedenen Aktivitäten und Projekten mit den Kindern teilnehmen. Auf diese Weise soll ein regelmäßiger Austausch und Wissenstransfer zwischen den beiden Generationen gefördert werden.

Die kostenlose Bildung ist nicht auf einkommensschwache Familien beschränkt. Für das Schuljahr 2026/27 können sich Familien mit vier Personen bewerben, sofern ihr jährliches Haushaltseinkommen bis zu 132.000 US-Dollar beträgt. Dies garantiert jedoch keine automatische Aufnahme. Die Plätze werden unter den Bewerbern verlost, und bei Platzmangel wird eine Warteliste geführt.

Dies ist nicht der erste kostenlose Kindergarten der Bezos Academy. Das von Bezos gegründete gemeinnützige Netzwerk hat bereits in mehreren US-Bundesstaaten kostenlose Vorschulzentren eröffnet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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