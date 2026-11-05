In Indien entstehen Dienste, die gegen Bezahlung Gesprächspartner und Begleiter für Senioren vermitteln

·2·Welt
In Indien entstehen Dienste, die gegen Bezahlung Gesprächspartner und Begleiter für Senioren vermitteln

In Indien entwickeln sich kostenpflichtige Begleitdienste für alleinlebende Senioren. Ältere Menschen können nun spezielle Begleiter engagieren, um sich zu unterhalten, gemeinsam Tee zu trinken, spazieren zu gehen oder ins Kino zu gehen.

Wie die Zeitung The Economic Times berichtet, wächst die Zahl der einsamen Senioren im Land, da Familien kleiner werden und junge Menschen weit entfernt von ihren Eltern leben. Gleichzeitig sind die sozialen Unterstützungsdienste noch nicht ausreichend entwickelt.

In Mumbai beispielsweise kann ein alleinlebender Senior für eine Stunde Begleitung 2.500 bis 4.000 Rupien (etwa 26 bis 42 Dollar) zahlen. Im Gegenzug unterhält sich der Begleiter mit ihm, hört sich seine Geschichten an, trinkt gemeinsam Tee oder begleitet ihn bei Spaziergängen und Kinobesuchen.

Im Land entstehen verschiedene Projekte, die solche Dienstleistungen anbieten. Dazu gehört der Care-Friend-Service des Unternehmens ElderAid Wellness, der Senioren bei Gesprächen, Spaziergängen, Kinobesuchen und Hobbys begleitet. Andere Projekte organisieren Treffen, Kurse und Gemeinschaftsveranstaltungen für ältere Menschen.

Dennoch betonen Experten, dass es nicht einfach ist, diesen Bereich in ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu verwandeln. Der Grund dafür ist, dass viele Senioren zögern, für die Überwindung ihrer Einsamkeit einen Fremden zu bezahlen. Einige Familien ziehen es zudem vor, Mittel eher für medizinische Leistungen als für emotionale Unterstützung bereitzustellen.

Nach Prognosen der UN wird sich die Zahl der Menschen ab 60 Jahren weltweit bis 2050 verdoppeln und 2,1 Milliarden erreichen. Laut UNFPA-Prognosen könnte die Zahl der Senioren in Indien in diesem Zeitraum auf 347 Millionen ansteigen.

Dies zeigt, dass in Zukunft nicht nur der medizinische, sondern auch der soziale und psychologische Unterstützungsbedarf älterer Menschen weiter zunehmen wird.

IndienElderAid WellnessSeniorenbetreuungCare FriendSoziale Unterstützung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stromleitungen für den Weg einer Statue in Indien durchtrennt (Video)Stromleitungen für den Weg einer Statue in Indien durchtrennt (Video)2 Oktober 16:58Betrunkener Affe schläft in Indien ein: Video sorgt für virales AufsehenBetrunkener Affe schläft in Indien ein: Video sorgt für virales Aufsehen27 September 08:25Straßenkünstler in Indien zeigen ungewöhnliche Darbietungen (Video)Straßenkünstler in Indien zeigen ungewöhnliche Darbietungen (Video)19 September 22:38An den Mast gefesselt: Einwohner in Indien nehmen Techniker wegen fehlendem 5G als GeiselAn den Mast gefesselt: Einwohner in Indien nehmen Techniker wegen fehlendem 5G als Geisel14 September 07:47In Japan kann man für 23 Dollar pro Stunde eine Großmutter mietenIn Japan kann man für 23 Dollar pro Stunde eine Großmutter mieten22 Oktober 11:30Elefant bricht nach Überlastung bei religiöser Prozession in Indien aus: Goldene Statue beschädigt (Video)Elefant bricht nach Überlastung bei religiöser Prozession in Indien aus: Goldene Statue beschädigt (Video)23 Oktober 08:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt