In Indien entstehen Dienste, die gegen Bezahlung Gesprächspartner und Begleiter für Senioren vermitteln

In Indien entwickeln sich kostenpflichtige Begleitdienste für alleinlebende Senioren. Ältere Menschen können nun spezielle Begleiter engagieren, um sich zu unterhalten, gemeinsam Tee zu trinken, spazieren zu gehen oder ins Kino zu gehen.

Wie die Zeitung The Economic Times berichtet, wächst die Zahl der einsamen Senioren im Land, da Familien kleiner werden und junge Menschen weit entfernt von ihren Eltern leben. Gleichzeitig sind die sozialen Unterstützungsdienste noch nicht ausreichend entwickelt.

In Mumbai beispielsweise kann ein alleinlebender Senior für eine Stunde Begleitung 2.500 bis 4.000 Rupien (etwa 26 bis 42 Dollar) zahlen. Im Gegenzug unterhält sich der Begleiter mit ihm, hört sich seine Geschichten an, trinkt gemeinsam Tee oder begleitet ihn bei Spaziergängen und Kinobesuchen.

Im Land entstehen verschiedene Projekte, die solche Dienstleistungen anbieten. Dazu gehört der Care-Friend-Service des Unternehmens ElderAid Wellness, der Senioren bei Gesprächen, Spaziergängen, Kinobesuchen und Hobbys begleitet. Andere Projekte organisieren Treffen, Kurse und Gemeinschaftsveranstaltungen für ältere Menschen.

Dennoch betonen Experten, dass es nicht einfach ist, diesen Bereich in ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu verwandeln. Der Grund dafür ist, dass viele Senioren zögern, für die Überwindung ihrer Einsamkeit einen Fremden zu bezahlen. Einige Familien ziehen es zudem vor, Mittel eher für medizinische Leistungen als für emotionale Unterstützung bereitzustellen.

Nach Prognosen der UN wird sich die Zahl der Menschen ab 60 Jahren weltweit bis 2050 verdoppeln und 2,1 Milliarden erreichen. Laut UNFPA-Prognosen könnte die Zahl der Senioren in Indien in diesem Zeitraum auf 347 Millionen ansteigen.

Dies zeigt, dass in Zukunft nicht nur der medizinische, sondern auch der soziale und psychologische Unterstützungsbedarf älterer Menschen weiter zunehmen wird.