„Spider-Man“-Star Tobey Maguire leitete die Hochzeit seiner Ex-Frau

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„Spider-Man“-Star Tobey Maguire leitete die Hochzeit seiner Ex-Frau

Der 51-jährige „Spider-Man“-Star Tobey Maguire leitete die Hochzeitszeremonie seiner Ex-Frau, der Schmuckdesignerin Jennifer Meyer, mit dem Musikmanager Geoffrey (Geoff) Ogunlesi. Dies berichtete das People-Magazin.

Die Hochzeit fand am 10. Oktober im Four Seasons Resort Lanai auf Hawaii statt. Jennifer Meyer trug ein weißes Kleid. Ein bemerkenswerter Aspekt der Zeremonie war, dass ihr Ex-Mann Tobey Maguire das Paar traute.

Maguire und Meyer heirateten 2007 und gaben 2016 ihre Trennung bekannt. Ihr Scheidungsverfahren wurde offiziell am 21. September 2026 abgeschlossen. Dennoch ist es dem ehemaligen Paar gelungen, ihre Kinder gemeinsam zu erziehen und ein freundschaftliches Verhältnis zu bewahren.

An der Hochzeit nahmen ihre gemeinsamen Kinder teil – die 19-jährige Tochter Ruby und der 17-jährige Sohn Otis – sowie die im Juni 2026 geborene Tochter von Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi. Unter den Gästen waren Prominente wie Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Kate Hudson, Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos.

Zur Information: Geoffrey Ogunlesi ist der Sohn des nigerianischen Milliardärs und Investors Adebayo Ogunlesi. Er und Jennifer Meyer begannen 2023 miteinander auszugehen und gaben 2024 ihre Verlobung bekannt.

In der Fotosammlung sind ein Paar und ein Mann separat abgebildet.
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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