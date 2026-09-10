Feurige Nacht im Oktagon: Vollständige Fightcard und Main Event für Noche UFC enthüllt

MMA-Fans erwartet eine weitere unvergessliche und intensive Kampfnacht. In der Nacht vom 12. auf den 13. September findet in Glendale, Arizona, USA, das traditionelle und prestigeträchtige Noche UFC Turnier statt. Dieses große Sportereignis umfasst die Rückkehr ehemaliger UFC-Champions, Duelle zwischen Schwergewichts-Giganten und Kämpfe von Oktagon-Veteranen. Aufgrund einer unerwarteten Verletzung kam es jedoch kurz vor dem Wettbewerb zu einer gravierenden Änderung im Hauptkampf, wodurch die Card neu zusammengestellt wurde. Wer wird also Jean Silva im Headliner gegenüberstehen, gegen welche Gegner treten die ehemaligen Champions Brandon Moreno und Alexa Grasso an und wer ist der Gegner des „Königs des Kung-Fu“ Muslim Salikhov? Am Ende des Artikels präsentieren wir Ihnen die Hauptintrige — alle offiziellen Kämpfe, Ranglistenanwärter und Details zur vollständigen Noche UFC Fightcard.

Unerwartete Änderung im Hauptkampf und ein neuer Gegner

Die Pläne vor dem Hauptkampf des Turniers haben sich geändert:

Yair Rodriguez' Verletzung: Ursprünglich war geplant, dass im Hauptkampf des Turniers der brasilianische Federgewichts-Star Jean Silva (Platz 6) auf den UFC-Interims-Champion Yair Rodriguez trifft; Rodriguez musste jedoch aufgrund einer unerwarteten Verletzung absagen;

Große Chance für Jose Delgado: Die Turnierorganisatoren fanden schnell einen neuen Gegner für Silva — nun wird er im Hauptkampf des Abends gegen den gefährlichen, auf Platz 15 rangierenden Vertreter der Division, den Amerikaner Jose Delgado, antreten;

Ambitionen in der Rangliste: Für den sechstplatzierten Silva ist dieser Kampf eine Chance, in die Top 5 einzuziehen, während es für Delgado die größte Gelegenheit seiner Karriere ist, einen gewaltigen Sprung nach vorne zu machen.

„Noche UFC steht immer für intensiven Kampf, nationalen Stolz und pures Adrenalin. Trotz der Änderungen im Line-up erwarten die Fans erschreckende Knockouts“, betonen MMA-Analysten.

Die Rückkehr ehemaliger Champions und der Kampf der Giganten

Die Main Card des Abends beinhaltet kompromisslose Kämpfe weltbekannter Stars:

Brandon Morenos Test: Der Fan-Liebling und ehemalige UFC-Fliegengewichts-Champion Brandon Moreno (Nr. 8) tritt gegen Joseph Morales an, um wieder ins Titelrennen einzusteigen;

Alexa Grassos schwieriges Duell: Die ehemalige Königin der Frauen-Division, die Mexikanerin Alexa Grasso (Nr. 3), misst ihre Kräfte mit der starken französischen Nummer 2, Manon Fiorot, in einem entscheidenden Kampf auf dem Weg zur Meisterschaft;

Schwergewichts-Duell: Der ehemalige Interims-Schwergewichts-Herausforderer Curtis Blaydes (Nr. 6) steigt in einem prinzipiellen Duell gegen den schlagkräftigen Waldo Cortes-Acosta (Nr. 5) ins Oktagon;

Legende auf der Prelim-Card: Der bei Fans bekannte Weltergewichts-Meister und russische Veteran Muslim Salikhov kämpft gegen den chilenischen Knockout-Künstler Ignacio Bahamondes.

Vollständige offizielle Noche UFC Fightcard

Alle Kämpfe für die Show in Glendale wurden wie folgt bestätigt:

Main Card:

Federgewicht: Jean Silva (Nr. 6) – Jose Delgado (Nr. 15)

Fliegengewicht: Brandon Moreno (Nr. 8) – Joseph Morales

Federgewicht: Tommy McMillen – Marwan Rachiki

Fliegengewicht der Frauen: Manon Fiorot (Nr. 2) – Alexa Grasso (Nr. 3)

Schwergewicht: Waldo Cortes-Acosta (Nr. 5) – Curtis Blaydes (Nr. 6)

Fliegengewicht: David Martinez (Nr. 8) – Dan Ige

Preliminary Card:

Fliegengewicht: Tim Elliott (Nr. 12) – Edgar Chairez (Nr. 15)

Weltergewicht: Ignacio Bahamondes – Muslim Salikhov

Mittelgewicht: Yousri Belgaroui – Jorden Santos

Leichtgewicht: Drakkar Klose – Thomas Ghent

Leichtgewicht: Rafa Garcia – Jun Zhu

Federgewicht: Sean King – Jesse Rosas

Fliegengewicht der Frauen: JJ Aldrich (Nr. 15) – Regina Tarin

Sensationelle Intrige erwartet die Fans

Die wichtigste Frage, die viele Kampfsportfans interessiert, ist, wie sich Federgewichts-Leader Jean Silva unter den komplexen Bedingungen eines plötzlichen Gegnerwechsels schlagen wird und ob die ehemaligen Champions Brandon Moreno und Alexa Grasso ihre Meisterschaftsambitionen zurückgewinnen können. Das wichtigste Fazit ist, dass die Noche UFC Card absolut kompromisslos zusammengestellt ist: Für den auf Platz 15 rangierenden Jose Delgado ist dies das größte Sprungbrett seiner Karriere, während Jean Silva im Falle eines Sieges direkt zum Anwärter für die Top 3 der Division wird. Gleichzeitig bestimmt die Siegerin des Kampfes zwischen Alexa Grasso und Manon Fiorot die Nummer-1-Herausforderin für den nächsten Titelkampf im Fliegengewicht der Frauen, was die Bedeutung des Turniers verdoppelt.

Glauben Sie, dass Jean Silva seinen unerwarteten Gegner Jose Delgado im Hauptkampf vorzeitig besiegen kann, oder erleben wir eine große Sensation? Können Brandon Moreno und Muslim Salikhov ihre Fans diesmal mit einem glänzenden Sieg erfreuen? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieser intensiven MMA-Kampfnacht mit Ihren Liebsten und Sportfans!