Das schwerste Insekt der Welt vor dem Aussterben bewahrt

Ein spezielles Programm in Neuseeland zur Rettung und Wiederansiedlung der riesigen Wetapunga-Insekten, die so viel wie eine Maus wiegen, war erfolgreich. Experten des Zoos schufen die notwendigen Bedingungen für diese einzigartigen Insekten, züchteten sie mit einer speziellen Diät und konnten so ihren Fortbestand sichern.

Ein spezielles Zuchtprogramm in Neuseeland hat maßgeblich dazu beigetragen, die Population der Wetapunga, die als das schwerste Insekt der Welt gilt, wiederherzustellen. Dies berichtete The Guardian .

Das Weibchen der Wetapunga, wissenschaftlich Deinacrida heteracanthagenannt, unterscheidet sich durch sein Aussehen und seine Größe von vielen anderen Insekten. Ihr Gewicht kann fast dem einer Maus entsprechen. Die Körperlänge erreicht bis zu 10 Zentimeter, und die Spannweite der Beine kann bis zu 20 Zentimeter betragen.

Weibliche Wetapungas sind in der Regel größer als die Männchen. Während der Trächtigkeit kann ihr Gewicht sogar 70 Gramm erreichen. In dieser Hinsicht gilt dieses Insekt als eines der größten und schwersten der Welt.

Derzeit gelten diese Insekten in Neuseeland in freier Wildbahn offiziell als vom Aussterben bedroht. Auf der Nordinsel ist ihre Zahl besonders stark zurückgegangen.

Experten zufolge waren die Wetapungas Anfang der 1990er Jahre aufgrund der Ausbreitung von Raubtieren und der Zerstörung des natürlichen Ökosystems vom Aussterben bedroht.

Spezielle Pflege und Rückkehr in die Natur

Um die seltene Insektenart zu retten, entwickelten zwei neuseeländische Zoos ein System zur Zucht der Wetapungas unter kontrollierten Bedingungen.

Experten richteten spezielle Gehege ein und versuchten, Bedingungen zu schaffen, die ihrem natürlichen Lebensraum so nahe wie möglich kommen. Die Wetapungas wurden mit einer speziellen Dreikomponenten-Diät gefüttert, die neben frischen und abgefallenen Blättern auch Fischprotein enthielt.

Dank der speziellen Pflege und Zucht unter Aufsicht stieg die Zahl der Wetapungas deutlich an. Anschließend begann die Wiederansiedlung in ihrem natürlichen Lebensraum.

Insgesamt wurden 11.000 Wetapungas auf raubtierfreien Inseln ausgesetzt. Dies ermöglichte es den seltenen Insekten, in einer sicheren Umgebung zu leben, sich zu vermehren und Nachkommen zu zeugen.

Auf diese Weise gelang es den Experten, die Population der Art über mehrere Generationen hinweg zu erhalten. Die Rückkehr der Wetapungas in die Natur ist ein wichtiger Schritt beim Schutz gefährdeter Arten in Neuseeland.