Der geheimnisvolle Primat, der durch Klopfen auf Bäume jagt

·7·Welt
Der geheimnisvolle Primat, der durch Klopfen auf Bäume jagt

In der Natur gibt es verschiedene Jagdmethoden. Doch der auf Madagaskar lebende Aye-Aye-Primat unterscheidet sich in dieser Hinsicht völlig von anderen – er sucht seine Beute nicht zuerst mit den Augen, sondern mithilfe von Geräuschen.

Das Aye-Aye klopft mit seinem langen, dünnen Mittelfinger schnell gegen Baumstämme und Äste. Dann lauscht es mit seinen großen, empfindlichen Ohren auf Geräusche, die durch Hohlräume im Baum und die Bewegungen von Insektenlarven entstehen.

Nachdem es den Standort der Beute lokalisiert hat, öffnet es die Baumrinde mit seinen kräftigen Zähnen. Anschließend führt es seinen extrem langen und dünnen Finger in das Loch ein und zieht die Insektenlarve wie mit einer Pinzette heraus.

Experten bezeichnen diese Methode als „perkussive Nahrungssuche“. Diese ungewöhnliche Jagdtechnik macht das Aye-Aye zu einem der außergewöhnlichsten Lebewesen unter den Primaten.

Aye-AyeMadagaskarPrimatenTierweltNatur
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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