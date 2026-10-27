16-jähriges Mädchen sieht aufgrund einer seltenen Krankheit wie ihre Großmutter aus

Die 16-jährige Raizel Calago von den Philippinen sieht aufgrund einer seltenen Krankheit deutlich älter aus als sie ist. Bei ihr wird Progerie vermutet, eine Erkrankung, die durch Hautalterung und Wachstumsstörungen gekennzeichnet ist. Obwohl sie noch ein Teenager ist, halten viele sie für eine ältere Frau oder sogar für eine Großmutter.

Es wird berichtet, dass sich Raizels Leben in nur zwei Jahren dramatisch verändert hat. Früher war sie ein junges Mädchen, das an Schönheitswettbewerben teilnahm und durch ihr Aussehen auffiel. Doch wenige Tage nach dem Auftreten von Hautausschlägen begannen sich Falten auf ihrer Haut zu bilden.

Rote, juckende und schmerzhafte Flecken erschienen am Körper des Mädchens. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde dies zunächst auf einen Insektenstich zurückgeführt. Sie erhielt Medikamente, doch die Behandlung blieb ohne den erhofften Erfolg. Kurz darauf bemerkte Raizel weitere Veränderungen an ihrem Aussehen. Heute ist es schwer zu erkennen, dass sie erst 16 Jahre alt ist.

Die 36-jährige Mutter des Mädchens, Joela, ist tief betroffen vom Zustand ihrer Tochter und der Reaktion der Menschen.

„Es tut weh, wenn Leute sagen, dass meine Tochter älter aussieht als ich. Manchmal stelle ich mir ihr gealtertes Ich vor und denke daran, wie schön sie in der Zukunft hätte sein können“, sagt sie.

Laut ihrer Mutter war Raizel schon als Baby wunderschön. Doch durch die Krankheit veränderten sich ihr Gesicht und ihr Aussehen und wichen stark von ihrem früheren Erscheinungsbild ab.

Nach den Veränderungen ihres Aussehens schämte sich das Mädchen, wie früher Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Sie vermeidet es zudem, ohne eine Maske, die einen Großteil ihres Gesichts verdeckt, nach draußen zu gehen. Raizel möchte in ihr Leben von vor ein paar Jahren zurückkehren und ihre Freunde wieder unbeschwert treffen.

„Die Leute fragen mich, warum mein Aussehen so gealtert ist. Ich antworte ihnen nicht, weil ich selbst nicht weiß, was passiert ist. Ich bete immer darum, dass ich gesund werde und meine Haut und mein früheres Aussehen zurückkehren. Dann könnte ich wieder Zeit mit meinen Freunden verbringen. Im Moment schäme ich mich für mein Aussehen“, sagte Raizel in einem Interview mit dem Sender GMA Network.

Kürzlich trat Raizel Calago auch in der bekannten TV-Sendung „Kapuso Mo, Jessica Soho“ auf. Die Produzenten der Sendung brachten sie zum Endokrinologen Dr. James Young. Die erste Diagnose des Spezialisten lautete Progerie.

Progerie ist eine sehr seltene Krankheit, die zu Faltenbildung, vorzeitiger Hautalterung und Wachstumsstörungen führen kann. Sie erhöht zudem das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzinfarkte, Herzversagen und Schlaganfälle.

Leider können die durch Progerie verursachten körperlichen Veränderungen nicht rückgängig gemacht werden. Daher konzentrieren sich Ärzte hauptsächlich auf die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Komplikationen sowie auf die Behandlung von Osteoporose und Gelenkproblemen, die mit der Krankheit in Verbindung stehen können.

Raizels Familie verfügt nicht über ausreichende Mittel, um die Kosten für die notwendigen medizinischen Behandlungen zu decken. Aus diesem Grund haben ihre Angehörigen einen Spendenaufruf an großzügige Menschen gestartet, die dem Mädchen helfen möchten.