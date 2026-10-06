Europa steht ein harter Winter bevor: Warnung vor Energiepreisen und einem 13-Jahres-Antirekord

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Europa steht ein harter Winter bevor: Warnung vor Energiepreisen und einem 13-Jahres-Antirekord

Die Region der Europäischen Union steht in der kommenden Wintersaison vor einer ernsthaften Prüfung und einem enormen Krisendruck auf dem Energiemarkt. Die offizielle Sprecherin der Europäischen Kommission, Anna-Kaisa Itkonen, erklärte vor Journalisten in Brüssel offen das wahre Ausmaß der in Europa erwarteten wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Die Beamtin betonte, dass die extrem hohen Preise für Brennstoffe und Strom auf dem gesamten Kontinent zwangsläufig zu einer großen Belastung für Haushalte und Industriezweige werden.

«Es wird ein sehr harter Winter im Hinblick auf die Preise»

Die Sprecherin der EU-Kommission bewertete die wichtigsten Risiken und Herausforderungen der Herbst-Winter-Saison wie folgt:

  • Doppelter Druck: Europäische Verbraucher und der Produktionssektor sind gleichzeitig sowohl kalten Temperaturen als auch starkem finanziellen Druck durch teures Erdgas und Strom ausgesetzt;

  • Notwendigkeit der Koordinierung: Brüssel räumte ein, dass die Lage unter hohem Risiko steht, und forderte von allen Mitgliedsstaaten maximale Solidarität und Vorbereitung, um die Heizperiode unbeschadet zu überstehen.

Strategische Reserven freigegeben: 100 Millionen Barrel Kraftstoff

Um Preisexplosionen auf dem Markt abzufedern und die Kaufkraft zu schützen, wurden finanzielle Notfallentscheidungen getroffen:

  • EU- und G7-Abkommen: Die Führung der Union hat gemeinsam mit den G7-Staaten die Initiative zur Freigabe strategischer Reserven auf den Markt genehmigt: 50 Millionen Barrel Rohöl und 50 Millionen Barrel Diesel Kraftstoff; dies wurde offiziell gebilligt.

  • Ziel — Stabilität: Dieser Schritt zielt darauf ab, die Kraftstoffpreise für europäische Bürger und Unternehmen in gewissem Maße auszugleichen.

13-Jahres-Antirekord: Gasspeicher nur zu 63 Prozent gefüllt

Die größte Sorge der Experten betrifft den Zustand der europäischen Erdgasspeicher:

  • Historischer Tiefstand: Stand Oktober sind die Erdgasspeicher in der Europäischen Union nur zu 63 Prozent gefüllt, was den niedrigsten Stand der letzten 13 Jahre darstellt;

  • Versorgungsengpass: Europa, das auf russisches Erdgas verzichtet, stößt bei der Deckung des saisonalen Bedarfs mit Flüssigerdgas (LNG) und alternativen Versorgungswegen auf Schwierigkeiten bei bezahlbaren Preisen.

Sollte der Winter kälter als erwartet ausfallen, könnten die begrenzten Gasmengen und steigenden Tarife nicht nur den Versorgungssektor, sondern auch die globale wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas schwer treffen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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