Gaspreise in Europa erreichen Vierjahreshoch

·21·Welt
Gaspreise in Europa erreichen Vierjahreshoch

Die Erdgaspreise in der Europäischen Union sind auf den höchsten Stand der letzten vier Jahre gestiegen. An der wichtigsten niederländischen TTF -Börse stiegen die Preise für Terminkontrakte für den nächsten Monat um weitere 2 Prozent und erreichten im Handelsverlauf 86,79 Euro.

Europäische Medien berichten unter Berufung auf eine Studie der großen niederländischen Bank ING , dass die internationalen Märkte gezwungen sind, den Großteil des bevorstehenden harten Winters unter Bedingungen begrenzter Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) aus dem Persischen Golf zu überstehen.

Warum steigen die Preise so drastisch?

Zu den Hauptfaktoren, die den europäischen Energiemarkt erschüttern, gehören:

  • Lähmung in der Straße von Hormus: Die Europäische Union, die auf russisches Leitungsgas verzichtet hat, war von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA und dem Nahen Osten abhängig geworden. Aufgrund des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran ist der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, über die fast 20 Prozent der weltweiten LNG-Exporte abgewickelt werden, jedoch fast zum Erliegen gekommen.

  • Wettlauf um LNG mit Asien: Dominik Rusinko, Chefökonom bei Patria Finance, betont, dass Europa in letzter Minute einen erbitterten Wettbewerb mit asiatischen Märkten um jeden Gastanker führt, um seine Speicher zu füllen.

  • Gefahr durch extreme Kälte: Martin Patsovsky, Direktor des Investmentfonds Arete Energy, warnt, dass die Gaspreise um weitere Dutzende Prozent steigen könnten, falls lang anhaltende, extreme Kälte gleichzeitig Länder wie Deutschland und Tschechien trifft; in diesem Kampf bleibt der hohe Preis die wichtigste Waffe.

Reserven in den Speichern: Ein 15-Jahres-Antirekord

Gas Infrastructure Europe veröffentlichte Daten vom 11. Oktober zeigen ein besorgniserregendes Bild:

  • Europaweit: Die Untergrundgasspeicher der EU sind zu etwas weniger als 74 Prozent gefüllt. Dabei lag der langfristige Durchschnitt bei fast 90 Prozent. Die aktuelle Situation ist der niedrigste Stand der letzten 15 Jahre.

  • Schwere Lage in Deutschland: In Deutschland, dem größten Gasverbraucher des Kontinents, sind die Speicher nur zu 60 Prozent gefüllt, in Tschechien liegt dieser Wert bei etwa 76 Prozent.

Wie Europa den Winter übersteht: Expertenprognose

Trotz der ernsten Spannungen auf dem Markt gehen Ökonomen davon aus, dass der Kontinent den Winter ohne vollständiges Einfrieren überstehen kann:

  • Wie viel bleibt im März übrig: Modellen von Patria Finance zufolge wird erwartet, dass je nach Gasverbrauch Ende März zwischen 12 und 39 Prozent der Reserven in den europäischen Speichern verbleiben.

  • Wiederholt sich die Energiekrise: Experten sind der Meinung, dass es selbst im schlimmsten Szenario nicht zu einem physischen Totalausfall der Gasversorgung kommen wird. Das Risiko einer Wiederholung der beispiellosen Krise von 2021–2022 wird als gering eingeschätzt, aber die Situation ist keineswegs sicher.

  • Entscheidender Faktor: Nur wenn ein extrem harter Winter und große Unterbrechungen in den LNG-Lieferketten gleichzeitig auftreten, könnte die Situation eine äußerst kritische Wendung nehmen.

Während die Heizsaison in Europa gerade erst beginnt, deuten die Instabilität in der Weltpolitik und den Logistikketten darauf hin, dass die Strom- und Heizkosten für die Bevölkerung und die Industrie des alten Kontinents weiter steigen werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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