EU verweigerte ukrainischen Landwirten 220 Millionen Euro

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EU verweigerte ukrainischen Landwirten 220 Millionen Euro

Die Europäische Union lehnte den Antrag des ukrainischen Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung ab, zusätzliche 220 Millionen Euro zur Unterstützung von Landwirten bereitzustellen, die durch Störungen im Hafenbetrieb geschädigt wurden.

Das teilte der Vertreter der Europäischen Kommission, Markus Lammert, der ukrainischen Publikation European Pravda am 20. August mit.

Welche Entscheidung hat Brüssel getroffen?

Der Vertreter der Europäischen Kommission bestätigte, dass auf einen kürzlich eingereichten Appell des ukrainischen Landwirtschaftsministers geantwortet worden sei.

„In unserer Antwort haben wir Möglichkeiten zur Unterstützung des ukrainischen Agrarsektors mithilfe bestehender Mechanismen aufgezeigt“, sagte Markus Lammert.

Damit werden die von Kiew beantragten zusätzlichen 220 million yevro mablag‘ ajratilmaydi.

Welche Unterstützung erhalten ukrainische Landwirte derzeit?

Laut dem Vertreter der Europäischen Kommission werden ukrainische Landwirte im Rahmen der bestehenden Programme Brüssels unterstützt.

Eine der wichtigsten Unterstützungsformen ist die Subventionierung der Kreditzinsen für landwirtschaftliche Erzeuger.

Probleme in den Häfen ließen die Exporte drastisch sinken

Eine der größten Herausforderungen für den ukrainischen Agrarsektor bleibt die Schwierigkeit, Waren über die Schwarzmeerhäfen zu exportieren.

Reuters zufolge gingen die ukrainischen Getreideexporte in den ersten beiden Augustwochen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 75 Prozent zurück.

Der nahezu vollständige Stillstand der Exporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse über die Schwarzmeerhäfen könnte die ukrainische Wirtschaft ernsthaft beeinträchtigen.

Welche Folgen könnte das haben?

Ein derart drastischer Rückgang der Exportmengen könnte den Druck auf die Einkommen ukrainischer Landwirte, die finanzielle Lage landwirtschaftlicher Unternehmen und die Deviseneinnahmen des Landes erhöhen.

Anstelle zusätzlicher 220 Millionen Euro schlägt die Europäische Union derzeit vor, bestehende finanzielle Unterstützungsmechanismen zu nutzen .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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