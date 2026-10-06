MrBeast bricht eigenen Rekord für 24-Stunden-Aufrufe

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MrBeast bricht eigenen Rekord für 24-Stunden-Aufrufe

Das neue Video des YouTube-Stars MrBeast wurde innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung fast 72 Millionen Mal angesehen. Dies stellt seinen persönlichen Rekord für Aufrufe innerhalb eines Tages dar. Dies berichtete Dexerto.

In dem Video mit dem Titel „Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000“ kämpfen vier Teilnehmer darum, alle Lebensmittel in einem voll ausgestatteten Supermarkt aufzuessen. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 1 Million Dollar.

MrBeast selbst gab bekannt, dass dies das Video mit den meisten Aufrufen innerhalb von 24 Stunden in seiner gesamten Karriere ist. Zudem schauten die Zuschauer das Video im Durchschnitt länger als 20 Minuten, wobei die gesamte Wiedergabezeit eine Milliarde Minuten überschritt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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