Das einsamste Hotel der Welt: Eine Lizenz ist für den Besuch erforderlich

Ein einzigartiges Hotel mitten im Atlantik, zwischen Florida und Kuba, erregt die Aufmerksamkeit von Reisenden. Der 23-jährige spanische Reiseblogger Ruben Holgado teilte seine Eindrücke von diesem ungewöhnlichen Ort und nannte ihn das „einsamste Hotel der Welt“.

Der Blogger aus Barcelona veröffentlichte im Mai ein detailliertes Video über die Reise auf seinem YouTube-Kanal. Das Video wurde in kurzer Zeit fast 900.000 Mal aufgerufen. Später postete er ein kürzeres Video auf Instagram, das ebenfalls Tausende von Likes erhielt.

Das Hotel ist nur per Boot erreichbar und liegt etwa eine Stunde von der Küste von Key West entfernt. Das Interessanteste ist, dass das Hotel offiziell als Schiff registriert ist. Daher müssen Gäste im Besitz einer Bootsführerschein sein, um dort übernachten zu können.

Ein solcher ungewöhnlicher Urlaub ist nicht billig. Der Preis für einen Aufenthalt von fünf Nächten beträgt 3.458 US-Dollar.

Laut Ruben Holgado schickte ihm der Hotelbesitzer „Captain Chris“ vor der Reise eine Liste mit notwendigen Lebensmitteln und anderen Ausrüstungsgegenständen. Er warnte zudem, dass in der Gegend viele Haie vorkommen und im Notfall Rettungskräfte benötigt werden könnten.

Der Reisende berichtete, dass während der Reise ein tropischer Sturm aufzog. Eine Zeit lang fragte er sich, ob es die richtige Entscheidung war, allein mitten im Ozean zu sein. Der Sturm zog jedoch ohne ernsthafte Folgen vorbei.

Das auf der Airbnb-Plattform als „Tiki Suites“ gelistete Häuschen gehört zu den besten 10 Prozent der Unterkünfte. Es bietet Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, ein spezielles Holzbett und einen versteckten Fernseher. In der Umgebung können Delfine, Manatis, Rochen und verschiedene tropische Fische beobachtet werden.

Der Blogger erwähnte, dass das Hotel auch eine DVD-Sammlung besitzt, darunter Filme wie „Die Verurteilten“, „Django Unchained“, „Der Aviator“ und „The Notebook“. Da er sich jedoch mitten im Ozean befand, entschied er sich symbolisch für James Camerons berühmten Film „Titanic“.

Während der Reise ging Ruben Holgado schnorcheln, um versunkene Schiffe zu besichtigen, machte eine Tour mit dem Paddleboard und fing Fische für das Abendessen. Er betonte, dass diese Reise eines der ungewöhnlichsten und denkwürdigsten Abenteuer seines Lebens war.