YouTube-König MrBeast knackt als Erster die halbe Milliarde

Ein wahrhaft historisches Ereignis hat sich in der Welt des Internets und der sozialen Medien zugetragen. MrBeast (bürgerlich James Stephen Donaldson), der bekannteste digitale Content-Creator der Welt, ist die erste Person auf dem Planeten, die eine Armee von 500 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht hat. Diese Zahl ist als absoluter Rekord in die Geschichte eingegangen, den bisher niemand erreicht hat – nicht nur in der Blogger-Branche, sondern in der gesamten digitalen Medienwelt.

Der MrBeast-Kanal, der zum Liebling der globalen Fangemeinde geworden ist, wurde vor 14 Jahren, am 20. Februar 2012, offiziell registriert. James, der damals noch zur Schule ging, präsentierte sein erstes kreatives Werk am darauffolgenden Tag, dem 21. Februar.

Von Computerspielen bis zum Milliarden-Hit „Squid Game“

In den ersten Jahren seiner Blogger-Karriere postete Donaldson hauptsächlich einfache Videos, in denen er beliebte Videospiele spielte (Gameplay). Im Laufe der Zeit änderte er seine Ausrichtung komplett und wurde weltweit durch aufwendige, spektakuläre Challenges, unglaubliche Bedingungen und Unterhaltungswettbewerbe mit hohen Geldpreisen und wertvollen Geschenken bekannt.

Das sensationellste und meistgesehene Projekt seiner Karriere ist die spezielle Produktion mit dem Titel „Squid Game im echten Leben für 456.000 $!“, die bis heute weltweit fast eine Milliarde Mal angesehen wurde und Rekorde brach.

MrBeasts Gedanken zu seinem eigenen Erfolg: „Ehrlich gesagt, das ist einfach unglaublich, eine magische Situation. Ich bin selbst erstaunt... Ich meine, wenn man sich die Mathematik ansieht, hätte ich dieses hohe Niveau und diesen Status eigentlich nicht erreichen dürfen. Zum Beispiel schien es unmöglich, dass sich eine halbe Milliarde Menschen auf meinem Kanal versammeln. Statistisch gesehen passt das, was hier passiert, in kein Schema.“

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit dem Finanzstatus und den Geschäftsnetzwerken des reichsten und einflussreichsten digitalen Bloggers der Welt, MrBeast, vertraut machen:

Aktuelle Anzahl der Abonnenten Offizielles Startdatum des Kanals Beliebtestes Projekt und Aufrufzahlen Gesamtwert der Holdinggesellschaft Jährlicher Nettogewinn der Projekte Wichtigste eigene Handelsmarken 500 Millionen

(Eine halbe Milliarde) 20. Februar 2012 „Squid Game im echten Leben“

(Fast 1 Milliarde Aufrufe) 5 Milliarden Dollar

(Bloomberg-Schätzung) Über 400 Millionen Dollar

(Wert für 2024) • Feastables (Schokolade)

• Lunchly (Snacks)

• Videostudio

Von der Finanzkrise zum 5-Milliarden-Dollar-Imperium

Donaldson, der heute für viele junge Menschen ein Symbol für Erfolg ist, erinnerte auch an die schwierigen Zeiten seines Lebens. Er enthüllte, dass er aus einer sehr einfachen Familie mit geringem Einkommen stammt und seine Eltern beim Militär dienten. Besonders während der globalen Finanzkrise 2008 war seine Familie komplett bankrott und erlebte sehr schwere Tage. Harte Arbeit und der Drang nach Innovation brachten ihn jedoch in die Weltelite.

Laut Informationen der einflussreichen Wirtschaftszeitung Bloomberg verhandelt MrBeast erfolgreich über die Aufnahme von mehreren hundert Millionen Dollar an zusätzlichem Kapital von Großinvestoren, um sein Content-Imperium weiter auszubauen und neue Projekte zu starten. Experten bewerten seine persönliche Holdinggesellschaft derzeit auf etwa 5 Milliarden Dollar.

Der Blogger produziert nicht nur Videos, sondern verwaltet auch große Geschäftsnetzwerke. Dazu gehören seine Schokoladenmarke „Feastables“, das Snack-Unternehmen „Lunchly“ und ein riesiges Spezialstudio für die Erstellung moderner Medienprodukte. Berichten zufolge, die auf internen Finanzquellen des Bloggers basieren, erwirtschafteten diese vielfältigen Projekte allein im Jahr 2024 einen Nettogewinn von über 400 Millionen Dollar.

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